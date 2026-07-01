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01.07.2026 15:22

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

01.07.2026 15:22
seismos

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά των Κυθήρων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, ενώ η αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου προσδιόρισε το εστιακό βάθος στα 17,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 98 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

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