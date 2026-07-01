Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά των Κυθήρων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, ενώ η αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου προσδιόρισε το εστιακό βάθος στα 17,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 98 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

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