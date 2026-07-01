Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά των Κυθήρων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00, ενώ η αυτόματη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου προσδιόρισε το εστιακό βάθος στα 17,5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 98 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά των Κυθήρων.
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