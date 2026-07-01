Sony: Τέλος τα CD για παιχνίδια PlayStation από τον Ιανουάριο του 2028

Η Sony ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει σταδικά την παραγωγή CD για παιχνίδια PlayStation, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2028. Πέρα από αυτό το σημείο, τα παιχνίδια PlayStation θα είναι διαθέσιμα μόνο ψηφιακά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιχνίδια PlayStation θα συνεχίσουν να πωλούνται σε λιανική τιμή, απλώς χωρίς το φυσικό δίσκο.

Αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο PlayStation, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων τρίτων, όχι μόνο για εκείνα που παράγονται από τη Sony Interactive Entertainment. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα παιχνίδια που κυκλοφορούν πριν από τον Ιανουάριο του 2028 ή εκείνα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

«Καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών και η ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας συνεχίζουν να απομακρύνονται από τα φυσικά προϊόντα και να στρέφονται στα ψηφιακά, η παραγωγή CD για όλα τα νέα παιχνίδια που κυκλοφορούν στις κονσόλες PlayStation θα διακοπεί από τον Ιανουάριο του 2028», ανακοίνωσε η Sony μέσω μιας ανάρτησης στο PlayStation Blog.

«Μετά από αυτήν την ημερομηνία, τα νέα παιχνίδια θα είναι διαθέσιμα στο PlayStation Store και σε καταστήματα λιανικής μόνο σε ψηφιακή μορφή».

Η εταιρεία χαρακτήρισε τη μετάβαση «μια φυσική κατεύθυνση» για «προσαρμογή στις τάσεις των καταναλωτών», σημειώνοντας ότι «η γενική προτίμηση για τα ψηφιακά μέσα ξεπερνά σημαντικά τους φυσικούς δίσκους». Σύμφωνα με τη Sony, τα ψηφιακά μέσα είναι ο τρόπος με τον οποίο «το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητάς μας προτιμά να έχει πρόσβαση και να παίζει παιχνίδια σήμερα».

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στους πόρους μας για να προωθήσουμε την καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια και να παρέχουμε επιλογές ως προς το πού προτιμούν να αγοράζουν νέα παιχνίδια, είτε πρόκειται για καταστήματα λιανικής είτε για το PlayStation Store», δήλωσε η Sony κλείνοντας. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή μιας εμπειρίας παιχνιδιού παγκόσμιας κλάσης στους θαυμαστές μας και σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας».

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση για αναστολή του νέου συστήματος ελέγχων της ΕΕ κατά την περίοδο αιχμής των διακοπών – Μισογεμάτα αναχωρούν τα αεροπλάνα

Φωτιά σε 10όροφο κτίριο στην Αμβέρσα – Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 13 τραυματίες – Βίντεο με πολίτες που προσπαθουν να σωθούν

Λεφτά για drones, όχι φρεγάτες – Το νέο αμυντικό (και φθηνότερο) δόγμα της Βρετανίας που δείχνει το μέλλον