«Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά»: Ο Ντάνι Γκλόβερ αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ

Ο θρυλικός ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ αποκάλυψε σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο NBC ότι ζει με τη νόσο Αλτσχάιμερ εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Γκλόβερ, 79 ετών, και η οικογένειά του μίλησαν με τον παρουσιαστή του NBC Nightly News, Λέστερ Χολτ, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε την 1η Ιουλίου. Έδωσαν μια γεύση από το πώς είναι τώρα η ζωή του τέσσερις φορές βραβευμένου με Emmy ηθοποιού και γιατί αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωσή του τώρα.

«Είμαι σίγουρος ότι καθώς προχωρούν τα πράγματα, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα αλλάζουν», είπε ο Γκλόβερ.

Ωστόσο, με μια δυνατή οικογένεια στο πλευρό του, αισθάνεται ότι έχει την υποστήριξη για να αντιμετωπίσει την ανίατη εγκεφαλική διαταραχή.

«Απολύτως», είπε. «Με στηρίζουν».

Ο Γκλόβερ είναι ένας από τους περισσότερους από 7 εκατομμύρια Αμερικανούς άνω των 65 ετών που ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ, μια προοδευτική, θανατηφόρα νευροεκφυλιστική ασθένεια που στερεί από τους ανθρώπους τις αναμνήσεις τους. Οι μαύροι έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν Αλτσχάιμερ ή άλλη μορφή άνοιας σε σύγκριση με τους λευκούς, σύμφωνα με την Ένωση Αλτσχάιμερ.

Η Ένωση Αλτσχάιμερ συνεργάζεται τώρα με τον Γκλόβερ και συμβουλεύει ότι απλές ενέργειες όπως η σωματική δραστηριότητα, η διαχείριση της αρτηριακής πίεσης και του διαβήτη, ο ποιοτικός ύπνος και η διατήρηση της κοινωνικής επαφής μπορούν να είναι κρίσιμες στην καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Ο οργανισμός τονίζει πώς η έγκαιρη ανίχνευση μπορεί να κάνει τη διαφορά, επειδή η γνωστική παρακμή μπορεί να ξεκινήσει έως και 15 χρόνια πριν από τη διάγνωση άνοιας.

Από τότε που διαγνώστηκε, οι κινήσεις, η ομιλία και οι μνήμες του Γκλόβερ έχουν επιβραδυνθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ενεργός, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και συμμετέχοντας στην κοινότητά του στην πατρίδα του, το Σαν Φρανσίσκο.

«Θα μπορούσα να ζήσω με αυτό, κατά μία έννοια», είπε ο Γκλόβερ για την πάθησή του.

Με περισσότερες από 170 δουλειές σε ταινίες στο σινεμά και την τηλεόραση κατά τη διάρκεια σχεδόν 40 ετών, ο σταρ του «Φονικού Όπλου» έχει εδραιώσει τη θέση του. Αυτός και η οικογένειά του πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν στην άρση του στίγματος που περιβάλλει τη νόσο Αλτσχάιμερ μιλώντας ανοιχτά για την πάθησή του.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό για αυτόν να έχει τον έλεγχο της δικής του αφήγησης, της δικής του ιστορίας ζωής», είπε η κόρη του Γκλόβερ, Μαντίσα, στον Χολτ. «Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Και η ώρα είναι τώρα. Ποια καλύτερη στιγμή από το να μιλήσει για τον εαυτό του;

«Είναι σημαντικό γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν ερωτήσεις, και δεν θέλω να είμαι ανέντιμος άνθρωπος και να πω: “Ω, ναι, όλα είναι καλά. Όλα είναι υπέροχα”», πρόσθεσε.

Ο Γκλόβερ επίσης αναφέρθηκε στην καριέρα του στην υποκριτική που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας των 20 του στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Αμίρι Μπαράκα τον ενθάρρυνε να ανέβει στη σκηνή.

«Ήρθε και είπε: “Μερικοί από εσάς τους λεγόμενους επαναστάτες βγαίνετε και κάνετε θεατρικά έργα”», είπε ο Γκλόβερ. «Δεν είχα ξαναβγει στη σκηνή».

Εκτοξεύτηκε στην κινηματογραφική φήμη τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 ως ο Ντετέκτιβ Ρότζερ Μέρτο δίπλα στον Μάρτιν Ριγκς του Μελ Γκίμπσον στις ταινίες «Lethal Weapon». Σε μια κλασική σκηνή στο «Lethal Weapon 2», πρέπει να διασωθεί αφού καθόταν σε μια τουαλέτα στο σπίτι του που ήταν παγιδευμένη με μια βόμβα. Έγινε τόσο αξιομνημόνευτο που ο Γκλόβερ είπε ότι οι άνθρωποι έφερναν τουαλέτες στις δημόσιες εμφανίσεις του.

«Είναι εκδηλώσεις όπου κάποιος σήκωνε την τουαλέτα του και εγώ την υπέγραφα», είπε ο Γκλόβερ.

Ο Γκλόβερ ήταν επίσης γνωστός για το δραματικό του έργο σε ταινίες όπως το «Places in the Heart» το 1984 και το «The Color Purple» το 1985. Θεωρεί την πρώτη ως την πιο προσωπική του ταινία λόγω μιας καταστροφικής απώλειας στην προσωπική του ζωή εκείνη την εποχή.

«Είναι για τη μητέρα μου», είπε. «Η μητέρα μου, την ίδια μέρα που μου είπαν ότι θα έπαιζα τον ρόλο, είχε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα».

Ο θάνατος της μητέρας του, Κάρι, ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός επειδή οι γονείς του ενέπνευσαν το πάθος του Γκλόβερ για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα.

«Το μόνο πράγμα στους γονείς μου ήταν ο ακτιβισμός τους», είπε ο Γκλόβερ. «Ένα αίσθημα ύπαρξης και του ανήκειν και η προσφορά. Όταν είδα το μποϊκοτάζ των λεωφορείων στο Μοντγκόμερι (το 1955-56), ήξερα ότι ήθελα να είμαι σαν αυτούς τους ανθρώπους. Ήθελα να είμαι σε εκείνη τη στιγμή και μέρος του ρόλου».

Ο Γκλόβερ ξεκίνησε μια εταιρεία παραγωγής για να αναπτύξει και να χρηματοδοτήσει κοινωνικά συνειδητές, πολιτικά σχετικές ταινίες από υποεξυπηρετούμενες κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Διετέλεσε επίσης πρεσβευτής καλής θέλησης για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών από το 1998 έως το 2004, εργαζόμενος σε παγκόσμιες εκστρατείες κατά της φτώχειας, των ασθενειών και της καταπολέμησης του HIV/AIDS σε όλη την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Ο ηθοποιός διορίστηκε επίσης πρεσβευτής καλής θέλησης για τη UNICEF το 2004.

Ο ακτιβισμός του τού χάρισε το Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt στα Βραβεία Όσκαρ του 2021, κατά τη διάρκεια των οποίων ανέφερε τη μητέρα του ως πηγή έμπνευσης στην ομιλία του.

«Έχουμε προκλήσεις στον κόσμο», είπε. «Νομίζω ότι η τέχνη γίνεται μια αναδιαμόρφωση, ένας τρόπος να το βλέπεις αυτό, καταλαβαίνεις;»

Ο Γκόβερ είπε ότι εξακολουθεί να μιλάει με νέους για τη συμμετοχή τους στις κοινότητές τους, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει πολύ λόγω της κατάστασής του.

«Η δικαιοσύνη είναι η συλλογική μας ευθύνη», είπε. «Ένα πράγμα που έμαθα από τους γονείς μου στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου είναι η ικανότητα των ανθρώπων να αλλάζουν μέσα από τη δική τους. Γίνονται οι αρχιτέκτονες της αλλαγής τους».

Αφού έδωσε τόσα πολλά από τον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια, ο Γκλόβερ έχει τώρα μια μεγάλη ομάδα φίλων και συγγενών που είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν αυτή την υποστήριξη καθώς ζει με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο μικρότερος αδερφός του, ο Μάρτιν Γκλόβερ, έχει συνεργαστεί μαζί του σε όλη την καριέρα του και τώρα είναι μέρος αυτού του ιδρύματος.

«Με πήρε υπό την προστασία του και τον αγαπώ μέχρι θανάτου», είπε ο Μάρτιν στο Today. «Και είμαι εδώ για να τον βοηθήσω τώρα.

«Είναι η σειρά μου… Μιλάμε και μοιραζόμαστε στιγμές για τους γονείς μας, τις μητέρες μας και την οικογένειά μας. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με την οικογένεια.

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