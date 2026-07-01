Η Mattel λανσάρει τη νέα Barbie σε συνεργασία με τη Μάιλι Σάιρους

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Mattel δημιούργησε μια Barbie αφιερωμένη στην βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα Μάιλι Σάιρους.

Η κούκλα της Σάιρους «γιορτάζει τον μεταμορφωτικό ήχο και το πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει αφήσει ως μουσικός, ηθοποιός και υπέρμαχος της αυτοέκφρασης», σύμφωνα με δελτίο τύπου της Mattel.

Η νέα Barbie έχει σχεδιαστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια από τον Javi Meabe για να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τη Μάιλι Σάιρους στο μουσικό βίντεο “Golden Burning Sun”.

Η εμπνευσμένη από τον Alaïa στολή περιλαμβάνει παντελόνι από ψεύτικο δέρμα, σακάκι με κουκούλα, μαύρες γόβες και ένα μικρόφωνο στο χέρι.

«Η Barbie αντιπροσωπεύει ένα προσωπικό μου όνειρο. Είναι κάτι που δεν θα ξεπεράσω ποτέ καθώς εξελίσσεται μαζί μου», έγραψε η Σάιρους στο Instagram.

Η Mattel έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με άλλους καλλιτέχνες, όπως η Kylie Minogue, η Mariah Carey, η Stevie Nicks, η Victoria Beckham, η Ariana Grande και η Tina Turner και άλλες.

«Κάνω πολλά πράγματα, ένα από τα οποία είμαι πιο περήφανη είναι η δημιουργία μουσικής», είπε η Σάιρους. «Και αυτή, η Barbie μου, τα αντιπροσωπεύει τέλεια».

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