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01.07.2026 12:49

Μαρία Ιωαννίδου: «Είμαι πολύ όμορφη – Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το έχω ανάγκη» (Video)

01.07.2026 12:49
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Το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» έδωσε η Μαρία Ιωαννίδου.

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η ηθοποιός και χορεύτρια αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην εξωτερική της εμφάνιση, στα πράγματα που κάνει για να αρέσει, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και για την πρόσφατη διένεξή της με τον Δημήτρη Παπάζογλου.

«Είδατε, βρε παιδιά; Είμαι πολύ όμορφη. Βρε Θεέ, τι κάνεις; Είμαι φιλάρεσκη και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνης και πρέπει να αρέσω αφενός. Αφετέρου έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν η μαμά μου, δεν φαινόταν η ηλικία της, γι’ αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται. Δεν προσέχω τη διατροφή μου, δεν το ‘χω ανάγκη. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου δίαιτα» είπε, αρχικά.

Ερωτηθείσα για την πρόσφατη κόντρα της με τον Δημήτρη Παπάζογλου, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του αλλά ούτε και σκοπεύε να το κάνει, καθώς δεν επιθυμεί να ασχοληθεί…

«Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έλυσα τίποτα. Εγώ δεν ξεκίνησα τίποτα, ούτε έλυσα τίποτα, ούτε ενδιαφέρθηκα περισσότερο. Δεν ξέρω τι τον έπιασε, δεν με αφορά. Είναι αστείο, είναι γελοίο, είναι φτηνό για μένα. Εγώ τον Δημήτρη τον βοήθησα πάρα πολύ. Από κει και πέρα, τι τον έπιασε και τι τον πιάνει τον καθένα, δεν με απασχολεί» τόνισε.

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