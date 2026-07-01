search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 14:00

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027

01.07.2026 14:00
ac7edac30b702f1a8097a283e524c926_L (1)

Η AVATR Technology οριστικοποίησε τη συμφωνία διανομής των μοντέλων της με τον Όμιλο Autohellas, σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την παρουσία της AVATR στη Νότια Ευρώπη, επιταχύνοντας τη στρατηγική της παγκόσμιας ανάπτυξης της μάρκας.

Από τη μία πλευρά, αξιοποιώντας τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές της χώρας και τη σταθερή βάση premium καταναλωτών, η AVATR θα αναπτύξει την ultra premium κατηγορία των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Από την άλλη, η Autohellas βασιζόμενη στη μακρόχρονη τεχνογνωσία της, στην εμπειρία της στη διαχείριση premium μαρκών, στην ευρεία βάση ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς και στην ισχυρή παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου και υπηρεσιών κινητικότητας, θα εξασφαλίσει κορυφαίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, ενισχύοντας την εμπειρία τους με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής.

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνικό υβριδικό supermini με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 17.090 ευρώ

Toyota Yaris Cross Full Hybrid ή Peugeot 2008 mild hybrid – Ποιο best-seller προτιμάς

Πρέπει να αφαιρούμε αέρα από τα λάστιχα το καλοκαίρι;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
an pan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κατευθύνεται στην ΕΛ.Α.Σ

katrinis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μυστήριο του ακριβού ντοματοπελτέ της Ηλείας – Η «κουφή» αποκάλυψη από τον Μιχάλη Κατρίνη

digital-news_psifiaka-nea_mme_0107_1920-1080_new
MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: «Κοκτέιλ» τζάμπα ενημέρωσης και χαμηλής εμπιστοσύνης στις ψηφιακές ειδήσεις

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα Κύθηρα

mitsotakis_iKO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης προς αντιπεριφερειάρχες: Παραιτηθείτε αν θέλετε να είστε υποψήφιοι βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

kotrotsos_action24
MEDIA

ACTION 24: Τέλος ο Σεραφείμ Κοτρώτσος και η εκπομπή «Η επόμενη ημέρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 15:36
an pan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κατευθύνεται στην ΕΛ.Α.Σ

katrinis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μυστήριο του ακριβού ντοματοπελτέ της Ηλείας – Η «κουφή» αποκάλυψη από τον Μιχάλη Κατρίνη

digital-news_psifiaka-nea_mme_0107_1920-1080_new
MEDIA

Ελληνικά ΜΜΕ: «Κοκτέιλ» τζάμπα ενημέρωσης και χαμηλής εμπιστοσύνης στις ψηφιακές ειδήσεις

1 / 3