Η AVATR Technology οριστικοποίησε τη συμφωνία διανομής των μοντέλων της με τον Όμιλο Autohellas, σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την παρουσία της AVATR στη Νότια Ευρώπη, επιταχύνοντας τη στρατηγική της παγκόσμιας ανάπτυξης της μάρκας.

Από τη μία πλευρά, αξιοποιώντας τις συνεχώς βελτιούμενες υποδομές της χώρας και τη σταθερή βάση premium καταναλωτών, η AVATR θα αναπτύξει την ultra premium κατηγορία των έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Από την άλλη, η Autohellas βασιζόμενη στη μακρόχρονη τεχνογνωσία της, στην εμπειρία της στη διαχείριση premium μαρκών, στην ευρεία βάση ιδιωτών και εταιρικών πελατών, καθώς και στην ισχυρή παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου και υπηρεσιών κινητικότητας, θα εξασφαλίσει κορυφαίες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, ενισχύοντας την εμπειρία τους με τη μάρκα σε κάθε σημείο επαφής.

Το λανσάρισμα της AVATR στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2027 με την είσοδο στην αγορά του πολυτελούς SUV AVATR 07L και του υψηλών επιδόσεων Shooting Brake AVATR 06T.

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