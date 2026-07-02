Ανακοίνωσε Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (2/7) η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο Αμερικανός γκαρντ (1994, 1.91μ) υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.

Έρχεται στο λιμάνι ως ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην τελευταία σεζόν της Euroleague (7.4 ανά αγώνα), ενώ οι μέσοι όροι του μιλούν από μόνοι τους καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής:

Kalimera! ☀️☕️🐕



We know you've missed it… But we couldn't bring it back just like that!



So, it comes with the announcement of a new member of the pack… 🐺@CodiTyree0, welcome to Olympiacos BC! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/ovQfc781oJ — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 2, 2026

«Ερυθρόλευκος» ο Codi Miller-McIntyre!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Codi Miller-McIntyre. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 01/06/94

Υπηκοότητα: ΗΠΑ-Βουλγαρία

Ύψος: 1.91

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Wake Forest (2012-2016)

Leuven Bears (2016-2017)

Parma (2017-2018)

Texas Legends (2018)

Zenit Saint Petersburg (2018-2019)

Cedevita Olimpija (2019-2020)

Partizan (2020-2021)

JL Bourg (2021)

Andorra (2021-2022)

Gaziantep (2022-2023)

Saski Baskonia (2023-2024)

Crvena zvezda (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 12.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στην ΑΒΑ League είχε μέσο όρο 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 0.8 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Κυπελλούχος Σερβίας (2025, 2026)

Ατομικές

Κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα (2024, 2026)

Πρώτος στις ασίστ στο Ρωσικό Πρωτάθλημα (2018)

Κορυφαίος σκόρερ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)

Πρώτος στις ασίστ στο Βελγικό Πρωτάθλημα (2017)»

Διαβάστε επίσης:

Στον Βοτανικό ο Χατζηδάκης, επιθεώρησε τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Μουντιάλ 2026: Ισπανία, Ελβετία και… μάχη Πορτογαλία – Κροατία στη μάχη των «32»

Έχουμε… Μουντιάλ: Εκπλήξεις, ανατροπές, τιτανομαχίες και επιτέλους… μπάλα (videos)