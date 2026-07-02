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02.07.2026 11:59

Μουντιάλ 2026: Ισπανία, Ελβετία και… μάχη Πορτογαλία – Κροατία στη μάχη των «32»

02.07.2026 11:59
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Τρία ακόμη παιχνίδια για την φάση των «32» στο Μουντιάλ, θα πραγματοποιηθούν σήμερα, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως σε Λος Αντζελες και Τορόντο.

Ισπανία- Αυστρία

Στις 22:00 η Ισπανία που ακόμη δεν έχει… φουλάρει τις μηχανές, αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Λος Άντζελες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι η μία από τις δύο ομάδες στο τουρνουά που ακόμη δεν έχει δεχτεί γκολ (μαζί με το Μεξικό) και παρά την γκέλα στην πρεμιέρα με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0) κέρδισε 4-0 την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη και 1-0 την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα, στέλνοντάς και τους δύο… σπίτι τους.

Η Ισπανία διαθέτει τεράστια ποιότητα και μαζί με την Αργεντινή δείχνουν οι μόνες που μπορούν να σταματήσουν την Γαλλία.

Οσον αφορά τους Αυστριακούς, πέρασαν από ένα σχετικά εύκολο μονοπάτι στην επόμενη φάση με δυσκολία…

Κέρδισαν την αδύναμη Ιορδανία με 3-1 στην πρεμιέρα με άγχος (αυτογκολ στο 76’ και πέναλτι στις καθυστερήσεις τα δύο τέρματά τους μετά το 1-1), έχασαν από τον… Μέσι, ενώ σε ένα ματς που θα συζητείται για πολύ καιρό, έφεραν αυτό το… περίεργο (έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας) 3-3 με την Αλγερία, το οποίο έστειλε τους Αλγερινούς στην επόμενη φάση και άφησε εκτός το Ιράν.

Πορτογαλία – Κροατία

Ο αγώνας που θα είναι η τελευταία παράσταση σε Μουντιάλ, είτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε να τον Μόντριτς…

Οι Πορτογάλοι, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν πείσει μέχρι στιγμής, αντιμετωπίζουν την ομάδα που στα τελευταία δύο Μουντιάλ έχει παίξει σε ένα μεγάλο και έναν μικρό τελικό. Αμφότεροι οι δύο μεγάλοι σταρ θέλουν να τα δώσουν όλα στην τελευταία τους ευκαιρία για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι αφού στην επόμενη φάση θα τους περιμένει λογικά η Ισπανία…

Οι Πορτογάλοι διέλυσαν το Ουζμπεκιστάν, αλλά είχαν δύο ισοπαλίες με Κολομβία και Κονγκό, με αποτέλεσμα να τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλο, ενώ οι Κροάτες μετά την ήττα με 4-2 στην πρεμιέρα από τους Άγγλους, έκαναν δύο αγχωτικές νίκες με Παναμά και Γκάνα.

Ελβετία – Αλγερία

Οι Ελβετοί στο Βανκούβερ θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω και απέναντι στην Αλγερία, προβάλουν ως το φαβορί για την πρόκριση.

Στον όμιλό τους έμειναν στο 1-1 με το αδύναμο Κατάρ, αλλά μετά κέρδισαν Βοσνία (4-1) και Καναδά (2-1) και πέρασαν ως πρώτοι. Από την άλλη η Αλγερία πέρασε με αυτό το περίεργο 3-3 με την Αυστρία ως τρίτη στον όμιλό της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει δείξει ότι μπορεί να ελπίζει σε πολλά πράγματα.
Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στην επόμενη φάση με τον νικητή από το Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι.

Το πρόγραμμα της ημέρας

  • 22:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΙΣΠΑΝΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ (Λος Άντζελες)
  • 02:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ (Τορόντο)
  • 06:00 (ΕΡΤ1) / ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ (Βανκούβερ)

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:21
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Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

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