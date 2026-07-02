Έχουμε… Μουντιάλ: Εκπλήξεις, ανατροπές, τιτανομαχίες και επιτέλους… μπάλα (videos)

Μετά το -ως συνήθως- βαρετό, με λίγες εξαιρέσεις, στάδιο της φάσης των ομίλων, το Μουντιάλ έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται με τα παιχνίδια της φάσης των «32» όπου ήδη στα πρώτα 10 από τα 16 παιχνίδια, έχουμε δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στα πέναλτι, εκπλήξεις (όπως αυτή της Παραγουάης), αλλά και τρομερές ανατροπές, δύο από τις οποίες είδαμε χθες.

Και τα… καλύτερα -όπως όλα δείχνουν- έρχονται στους «16» όπου ήδη έχουν σχηματιστεί πέντε ζευγάρια, από τα οποία τα τέσσερα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αν εξαιρέσει κανείς το χθεσινοβραδινό παιχνίδι μεταξύ ΗΠΑ και Βοσνίας, αλλά και το πρώτο παιχνίδι της φάσης μεταξύ Καναδά και Νότιας Αφρικής, τα υπόλοιπα 8 παιχνίδια άφησαν το στίγμα τους και έδειξαν το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής, καθώς από την επόμενη φάση έρχονται… ματσάρες.

Η «βόμβα» της Παραγουάης

Αδιαμφισβήτητα, η πρόκληση της Παραγουάης στα πέναλτι επί της Γερμανίας, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη ως τώρα. Το σύνολο από την Λατινική Αμερική υπήρχαν αμφιβολίες πριν την έναρξη του Μουντιάλ αν θα προκριθεί από τους ομίλους (το είχαν σχεδόν… βέβαιο για 4ο στον όμιλο με ΗΠΑ, Αυστραλία, Τουρκία), αλλά έφτασε στα νοκ άουτ και απέκλεισε μία υπερδύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι ανατροπές και το… deja vu

Από ανατροπές… άλλο τίποτα αυτή η φάση.

Πρώτη η Βραζιλία που απέναντι στην μαχητική Ιαπωνία βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έκανε την ανατροπή (2-1), με την ισοφάριση του Κασεμίρο στο 56’ και το γκολ του Μαρτινέλι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ενα ακόμη… χαρακίρι για τους συμπαθητικούς Ιάπωνες που είχαν πάθει ακριβώς το ίδιο από το Βέλγιο στο Μουντιάλ του 2018, με τη μόνη διαφορά ότι δέχτηκαν το γκολ τότε, στο 4o λεπτό των καθυστερήσεων και από 2-0 μέχρι το 70’, έχασαν με 3-2.

Και μιας και αναφέρουμε το Βέλγιο, η ιστορία επαναλήφθηκε χθες. Το Βέλγιο βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη Σενεγάλη μέχρι το… 86’. Και όχι μόνο ισοφάρισε με δύο τέρματα στο 86’ και το 89’, αλλά στις καθυστερήσεις της παράτασης με πέναλτι, επανέλαβαν τον άθλο του 2018.

Ανατροπή έκανε και η Αγγλία. Ή για να ακριβολογούμε ο… Χάρι Κέιν. Με δύο τέρματά του, το δεύτερο… γκολάρα, κέρδισαν με 2-1 το μαχητικό Κονγκό και το σύνθημα «it’s coming home» μένει προς το παρόν ζωντανό…

Δραματικά φινάλε

Σε άλλα ματς, δεν είχαμε ανατροπές, αλλά είχαμε… φινάλε θρίλερ. Οπως αυτό μεταξύ Καναδά και Νότιας Αφρικής, όπου στις καθυστερήσεις οι Καναδοί πήραν τη νίκη με 1-0, σε παιχνίδι που αν δεν είχε τελειώσει με αυτόν τον τρόπο, κανεις -μα κανείς- δεν θα το θυμόταν. Οπως το ίδιο ισχύει και για το ΗΠΑ -Βοσνία χθες το βράδυ φυσικά.

Φυσικά και το Ολλανδία – Μαρόκο έκρυβε συγκινήσεις και… δράμα, αλλά στην διαδικασία των πέναλτι. Από τα 10 που εκτελέστηκαν, στα μισά αστόχησαν οι ποδοσφαιριστές, ενώ το ένα που κατέληξε στο τέρμα ήταν από… αυτογκόλ (το είδαμε κι αυτό) του Ολλανδού τερματοφύλακα.

Θρίλερ ήταν η διαδικασία και στα πέναλτι του Γερμανία – Παραγουάη, καθώς οι Λατίνοι είχαν προβάδισμα 3-1 και ήθελαν απλά ένα εύστοχο στα τελευταία δύο. Τα… έχασαν όμως, αλλά ο Τα τους… έκανε τη χάρη, αστόχησαν και στο 6ο πέναλτι πήραν την πρόκριση.

Γαλλία και Μεξικό… τρομάζουν

Οσον αφορά τις δύο ομάδες που κάνουν επίδειξη δύναμης μέχρι τώρα, δείχνουν ικανές να φτάσουν πολύ μακριά. Η Γαλλία ειδικά, με τον τρόπο που παίζει, δείχνει τεράστιο φαβορί για τον τίτλο. Με το τρομερό της πρέσινγκ, έκανε δεκάδες ευκαιρίες και στο ματς με τη Σουηδία, για να κερδίσει με 3-0. Ο Εμπαπέ την… καθοδηγεί μαζί με τους Ολίσε, Ντεμπελέ και Ραμπιό (και οι τέσσερις κάνουν τρομερό τουρνουά) και μέχρι στιγμής, με 4 στα 4, δεν έχουν παιχνίδι που δεν έχουν σκοράρει τουλάχιστον τρία γκολ.

Και το Μεξικό όμως δεν πάει πίσω… Έκανε το 3 στα 3 στους ομίλους και… έπνιξε το Εκουαδόρ στους «32», κερδίζοντας πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό 2-0. Και στους «16» περιμένει στο… σπίτι της την Αγγλία, σε ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί από τους ποδοσφαιρόφιλους.

Kαι φυσικά υπάρχουν και οι εκπληκτικοί Νορβηγοί του Χάαλαντ, του Νούσα και του Μπομπ που έστω και δύσκολα ξεπέρασαν την Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά δείχουν ικανοί να… συνεχίσουν να τραβάνε κουπί στα γήπεδα των ΗΠΑ.

Τι περιμένουμε να δούμε

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα 5 από τα 8 ζευγάρια.

Το Μαρόκο – Καναδάς έχει ξεκάθαρο φαβορί τους αφρικανούς που αν δεν γίνει κάτι το ασύλληπτο, στα προημιτελικά πάνε για ρεβάνς με τη Γαλλία (την είχαν αντιμετωπίσει στον ημιτελικό του προηγούμενου Μουντιάλ). Στο ΗΠΑ – Βέλγιο όλα είναι ανοιχτά και αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Το Μεξικό – Αγγλία έχει επίσης τεράστιο ενδιαφέρον καθώς το Αζτέκα θα… γέρνει από τους οπαδούς των συνδιοργανωτών, όπου ωστόσο θα έχει και πάρα πολλούς Άγγλους φιλάθλους.

Ο νικητής από αυτό το παιχνίδι θα πέσει πάνω στον νικητή του Βραζιλία – Νορβηγία. Ενα ζευγάρι που δεν θα μας… εκπλήξει να δούμε κάποια έκπληξη. Τόσο γιατί η Βραζιλία δεν έχει πειστεί ακόμη ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, όσο και γιατί οι Νορβηγοί έχουν κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά χθες (η ήττα από τη Γαλλία χωρίς Χάαλαντ και άλλα 3 βασικότατα στελέχη στον όμιλο δεν αποτελεί κριτήριο).

Και για όσους… λατρεύουν την στατιστική, η Νορβηγία είναι η μόνη ομάδα που η Βραζιλία έχει αντιμετωπίσει σε Μουντιάλ και δεν την έχει κερδίσει ποτέ σε κανέναν αγώνα. Συγκεκριμένα, ηττήθηκε στη φάση των ομίλων το 1998 (με ανατροπή στα τελευταία λεπτά μάλιστα) ενώ σε τρία φιλικά οι Νορβηγοί έχουν άλλη μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

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