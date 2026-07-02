Στον Βοτανικό ο Χατζηδάκης, επιθεώρησε τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Στον Βοτανικό και τον χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης στον Βοτανικό και περιηγήθηκε στους χώρους του έργου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου που έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, καθώς οι μισές κερκίδες έχουν κατασκευαστεί.

Δείτε εικόνες από την επίσκεψη Χατζηδάκη:

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