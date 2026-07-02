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02.07.2026 12:44

Στον Βοτανικό ο Χατζηδάκης, επιθεώρησε τις εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

02.07.2026 12:44
hatzidakis-votanikos

Στον Βοτανικό και τον χώρο όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών ανάπλασης στον Βοτανικό και περιηγήθηκε στους χώρους του έργου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και νέα πλάνα από την κατασκευή του γηπέδου που έχει αρχίσει να παίρνει μορφή, καθώς οι μισές κερκίδες έχουν κατασκευαστεί.

Δείτε εικόνες από την επίσκεψη Χατζηδάκη:

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 13:22
kalpi1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα δημοσκόπηση σήμερα στο Mega

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