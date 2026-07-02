Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό τη διακίνηση, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για βία κατά αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη 30 Ιουνίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής.

Οι συλλήψεις έγιναν για -κατά περίπτωση- κατοχή κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Πώς έγινε ο εντοπισμός

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής.

Μόλις ο 30χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Κατά την ακινητοποίησή του, φέρεται να έσπρωξε αστυνομικό για να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Τι βρέθηκε

Στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3 κιλών και 290 γραμμαρίων.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 30χρονος κατείχε τις ποσότητες αυτές και για λογαριασμό του 36χρονου και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Τα κατασχεθέντα

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο

1.250 ευρώ

Έξι κινητά τηλέφωνα

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το παρελθόν των συλληφθέντων

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν -κατά περίπτωση- για:

εγκληματική οργάνωση

απειλή

σωματική βλάβη

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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