search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 10:25

Αττική: Τρεις συλλήψεις για 3,29 κιλά κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν μετρητά και κινητά

02.07.2026 10:25
peripoliko new

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής για κατοχή κοκαΐνης με σκοπό τη διακίνηση, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για βία κατά αστυνομικού.

Συγκεκριμένα, τρεις άνδρες, ηλικίας 28, 30 και 36 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη 30 Ιουνίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής.

Οι συλλήψεις έγιναν για -κατά περίπτωση- κατοχή κοκαΐνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Πώς έγινε ο εντοπισμός

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 30χρονος και ο 36χρονος εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Αττικής.

Μόλις ο 30χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, βγήκε από το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

Κατά την ακινητοποίησή του, φέρεται να έσπρωξε αστυνομικό για να αποτρέψει τη σύλληψή του.

Τι βρέθηκε

Στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 3 κιλών και 290 γραμμαρίων.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 30χρονος κατείχε τις ποσότητες αυτές και για λογαριασμό του 36χρονου και του 28χρονου, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Τα κατασχεθέντα

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 κιλά και 290 γραμμάρια κοκαΐνης
  • Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο
  • 1.250 ευρώ
  • Έξι κινητά τηλέφωνα

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το παρελθόν των συλληφθέντων

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν -κατά περίπτωση- για:

  • εγκληματική οργάνωση
  • απειλή
  • σωματική βλάβη
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας
  • παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Σε δύο από αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης

ΑΠΘ: Σε λειτουργία πλατφόρμα πρόβλεψης ακραίων φαινομένων στη θάλασσα – Τι θα ερευνά

Ρόδος: Νεκρός 30χρονος σε τροχαίο – «Καρφώθηκε» με τη μηχανή σε δέντρο

Πετράλωνα: Στο μικροσκόπιο των πραγματογνωμόνων της Πολεοδομίας η κατάρρευση της πολυκατοικίας 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fordow_pyrinika
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Δεν επιτρέπουμε πρόσβαση στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, λέει το Ιράν – Το κενό στο Μνημόνιο με τις ΗΠΑ

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τον ενοχλούσαν οι φωνές ενός παιδιού και πήγε να το πνίξει – Συνελήφθη 58χρονος

vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ

mitsotakis-iko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβάντα Μητσοτάκη στους… βουλευτές: Διατήρησε το πλεονέκτημά τους έναντι των αυτοδιοικητικών  

belgium-senegal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έχουμε… Μουντιάλ: Εκπλήξεις, ανατροπές, τιτανομαχίες και επιτέλους… μπάλα (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:21
fordow_pyrinika
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Δεν επιτρέπουμε πρόσβαση στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις, λέει το Ιράν – Το κενό στο Μνημόνιο με τις ΗΠΑ

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τον ενοχλούσαν οι φωνές ενός παιδιού και πήγε να το πνίξει – Συνελήφθη 58χρονος

vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ

1 / 3