Η Παπαστράτος διευρύνει τις επενδύσεις στη νέα γενιά με νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Η Παπαστράτος ενισχύει τη στρατηγική της για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εγκαινιάζοντας το FutuReady Internship Program, ένα νέο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως την 1η Αυγούστου, ενώ το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου και θα έχει διάρκεια έως έξι μήνες.

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα FutuReady Greece, μέσω του οποίου η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, επενδύοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και στη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στις ομάδες της Παπαστράτος και θα εργαστούν σε πραγματικά επιχειρηματικά έργα, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της εταιρείας. Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν τα τμήματα Marketing, Commercial, Finance και People & Culture, καθώς και τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος του προγράμματος δεν είναι μόνο η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αλλά η ουσιαστική προετοιμασία των νέων για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα συνδυάζει την καθημερινή συμμετοχή σε επιχειρησιακά έργα με συνεχή καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη και οργανωμένες δράσεις εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θεωρούνται κρίσιμες για το εργασιακό περιβάλλον των επόμενων ετών. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα όπως η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η επιχειρηματική αντίληψη, η συνεργασία σε διεπιστημονικές ομάδες και η αποτελεσματική διαχείριση έργων.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό μοντέλο εργασίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις πρακτικές και τα πρότυπα λειτουργίας της Philip Morris International, αποκτώντας εμπειρία σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το FutuReady Internship Program αποτελεί μία από τις πρώτες δράσεις της νέας πλατφόρμας FutuReady Greece, την οποία παρουσίασε η Παπαστράτος με αφορμή τη συμπλήρωση 95 ετών συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική προσφορά, με ορίζοντα την επόμενη πενταετία και τη συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού έχει ήδη ανακοινωθεί στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία προβλέπει υποτροφίες για φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής προετοιμασίας για 1.000 νέους, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών.

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, Μαρία Πατακιούτη, σημείωσε ότι η επένδυση στους νέους αποτελεί επένδυση στο μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας.

Όπως ανέφερε, μέσα από το FutuReady Greece η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει ουσιαστικές γέφυρες ανάμεσα στη γνώση και την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους νέους πραγματική εργασιακή εμπειρία και δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Παπαστράτος διευρύνει τις δράσεις της στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, σε μια περίοδο κατά την οποία η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και εξειδικευμένων δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

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