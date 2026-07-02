Διοικητής Νοσοκομείου Χανίων: «Να ενταχθεί στις άγονες περιοχές με οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει γιατρούς»

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Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και κυρίως με τις ειδικότητες της Παθολογίας, Αναισθησιολογίας και Επείγουσας Ιατρικής, ο Διοικητής του Γιώργος Μπέας, απέστειλε υπόμνημα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας με το αίτημα να ενταχθεί το θεραπευτήριο στις άγονες περιοχές.
Με την ένταξη του ΓΝ Χανίων, σε αυτό το καθεστώς θα ενεργοποιηθούν αυτόματα τα προβλεπόμενα οικονομικά κίνητρα με στόχο να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους νέους ιατρούς.
Μάλιστα ο διοικητής στο υπόμνημά του, παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν το μέγεθος των αναγκών του θεραπευτηρίου, σε ιατρικό προσωπικό. Συγκεκριμένα η εικόνα των τελευταίων ετών είναι αποκαλυπτική:
Οι ελλείψεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες που αποτελούν τον πυρήνα της λειτουργίας ενός σύγχρονου νοσοκομείου, σύμφωνα με τον κ. Μπέα, όπως:
«Ειδικότητες απαραίτητες για τα ΤΕΠ, τις κλινικές και τα χειρουργεία, στα οποία η υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρές πιέσεις», όπως αναφέρει ο ίδιος τονίζοντας ότι: «Το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό, αλλά δομικό. Τα Χανιά έχουν εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες πόλεις της χώρας, με υψηλό κόστος στέγασης, ενοικίων και διαβίωσης.»
Η τουριστική ανάπτυξη, όπως εξηγεί ο ίδιος, αν και ενισχύει την τοπική οικονομία, έχει δημιουργήσει ένα δυσβάσταχτο περιβάλλον για νέους επαγγελματίες υγείας που δυσκολεύονται να βρουν προσιτή κατοικία ή να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.
Αξίζει να τονισθεί ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δεν είναι μικρή περιφερειακή μονάδα.
«Η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας αυξάνεται, οι ανάγκες μεγαλώνουν, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί», τονίζει ο διοικητής.
Για όλους αυτούς τους λόγους η ένταξη στις άγονες υγειονομικά περιοχές προβλέπει σημαντικά οικονομικά κίνητρα. Αναλυτικά:
Σύμφωνα με τον Διοικητή το ισχύον πλαίσιο χαρακτηρίζει ως άγονες κυρίως γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές: «Όμως σήμερα υπάρχουν περιοχές που, χωρίς γεωγραφική απομόνωση, παρουσιάζουν αντίστοιχη δυσκολία στελέχωσης λόγω υπερβολικού κόστους ζωής. Τα Χανιά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα», επισημαίνει ο κ. Μπέας.
Παράλληλα εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη μέχρι τώρα στήριξη και ζητά την άμεση θετική εξέταση του αιτήματος: «Η ένταξη του νοσοκομείου στις άγονες περιοχές αφορά τη θωράκιση του ΕΣΥ στη Δυτική Κρήτη και τη διασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας που δικαιούνται πολίτες και επισκέπτες», καταλήγει στο υπόμνημά του ο διοικητής του ΓΝ Χανίων.
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