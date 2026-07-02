Η Ανοιχτή Αγκαλιά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες των ακριτικών νησιών

Mε στόχο την ουσιαστική υποστήριξη παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών στις ακριτικές περιοχές του Αιγαίου, η Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής, υλοποίησε, κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Ιουνίου 2026, πρωτοβουλίες ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής ενημέρωσης στους Φούρνους Κορσεών και τους Λειψούς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε βιωματικά εργαστήρια, ομαδικές συναντήσεις, ατομικές συνεδρίες, ομιλίες, και δράσεις ενημέρωσης. Υπό την αιγίδα του Δήμου Φούρνων Κορσεών, το Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνθηκε σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς και εκπαιδευτικούς της τοπικής κοινότητας.

Η υλοποίησή του ανταποκρίθηκε στις αυξημένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί στο νησί, όπου δεν προβλέπεται η παρουσία σχολικού ψυχολόγου, ενώ η γεωγραφική απομόνωση και η έλλειψη μόνιμων δομών ψυχικής υγείας δυσχεραίνουν σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Συνολικά, 25 άτομα έλαβαν ατομική ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Η θεματολογία περιλάμβανε ζητήματα όπως:

Η θεματολογία περιλάμβανε ζητήματα όπως:

– η εφηβεία και η κατανάλωση αλκοόλ,

-η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη,

– ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το mobbing στον εργασιακό χώρο και τον σχολικό εκφοβισμό.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συναντήσεις, βιωματικά εργαστήρια συναισθημάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και ενημερωτικές δράσεις για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η παρέμβαση θα συνεχιστεί και μετά τη θερινή περίοδο, με την επανέναρξη των επισκέψεων το φθινόπωρο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της υποστήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Οι δράσεις στους Λειψούς

Αντίστοιχα, στους Λειψούς, υπό την αιγίδα του Δήμου Λειψών, η Ανοιχτή Αγκαλιά υλοποίησε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης και διατροφικής εκπαίδευσης, το οποίο συνδύασε βιωματικές δράσεις για παιδιά, ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ενημερωτικές παρεμβάσεις για γονείς και ενήλικες.

Μέσα από διαδοχικές αποστολές στο νησί, παιδιά και γονείς συμμετείχαν σε δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης που επικεντρώθηκαν στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων, στην ενίσχυση της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας και στην υποστήριξη γονέων σε ζητήματα ορίων και καθημερινής επικοινωνίας με τα παιδιά.

Υγιεινή διατροφή και ψυχική υγεία

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

Μέσα από παιχνίδια, συζητήσεις και πρακτικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τις βασικές ομάδες τροφίμων, δημιούργησαν ισορροπημένα γεύματα και εξοικειώθηκαν με τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής.

Ταυτόχρονα, γονείς και ενήλικες συμμετείχαν σε ενημερωτικές ομιλίες και ατομικές συνεδρίες που αφορούσαν ζητήματα διατροφής, διαχείρισης βάρους, παιδικής παχυσαρκίας και χρόνιων νοσημάτων, λαμβάνοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Η Πρόεδρος του Σωματείου Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά», κα Άννα Κυριακάκη, δήλωσε:

«Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ανοιχτή Αγκαλιά βρίσκεται σταθερά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας, με στόχο να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στην πρόληψη και στη φροντίδα, σωματική και ψυχική, δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά δικαίωμα για κάθε παιδί και ενήλικα και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ψυχική υγεία και η διατροφική εκπαίδευση αποτελούν σήμερα δύο από τους σημαντικότερους πυλώνες πρόληψης, καθώς επηρεάζουν καθοριστικά τη συνολική ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των παιδιών και αυριανών ενηλίκων.

Σε περιοχές όπου οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι περιορισμένες ή ακόμη και ανύπαρκτες, η παρουσία μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας, δίνοντας στα παιδιά και στις οικογένειές τους την υποστήριξη που αξίζουν.».

Ποια είναι η «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Η Ανοιχτή Αγκαλιά Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής / Ιατρικής (Φ.Κ.Π.Ι.) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, που από το 1993 υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας παιδιών και οικογενειών σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο της περιλαμβάνει δράσεις:

– προσυμπτωματικού ελέγχου,

-ενίσχυση υποδομών υγείας,

-προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης,

-σωστής διατροφής και πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας,

-στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά», που παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες.

Η δράση του οργανισμού βασίζεται στη συνέργεια επιστημονικών συνεργατών και εθελοντών, με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη φροντίδα και την υγεία για κάθε παιδί.

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