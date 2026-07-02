Η Εθνική Ασφαλιστική γιορτάζει 135 χρόνια ιστορίας και χαράζει νέα αναπτυξιακή πορεία με την Πειραιώς

Η συμπλήρωση 135 ετών παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτέλεσε την αφορμή για την Εθνική Ασφαλιστική να αναδείξει όχι μόνο τη μακρόχρονη διαδρομή της, αλλά και τη στρατηγική που ακολουθεί για την επόμενη ημέρα, μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς.

Στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης βράβευσης του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 700 συνεργάτες, στελέχη και προσκεκλημένοι από όλη τη χώρα, η διοίκηση της εταιρείας έστειλε μήνυμα συνέχειας, ανάπτυξης και επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο χαρακτηρίζει βασικό παράγοντα της διαχρονικής της πορείας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γιώργος Κώτσαλος, αναφέρθηκε στη διαδρομή της εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι η είσοδός της στον Όμιλο Πειραιώς σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία καλείται να αξιοποιήσει την εμπειρία και την αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει επί 135 χρόνια, συνδυάζοντάς τες με τις νέες προοπτικές που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με τον τραπεζικό όμιλο.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου, ο οποίος χαρακτήρισε την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλιστική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδιασμού του ομίλου.

Ο κ. Μεγάλου επισήμανε ότι η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται διαχρονικά στην εμπιστοσύνη που έχουν οικοδομήσει οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι με τους πελάτες τους, προσθέτοντας ότι η ιστορία ενός οργανισμού αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να σχεδιάζει το μέλλον του.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, τους οποίους η διοίκηση της εταιρείας χαρακτήρισε βασικό μοχλό ανάπτυξης και διατήρησης της ηγετικής θέσης της Εθνικής Ασφαλιστικής στην αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μαζαράκης, τόνισε ότι το εταιρικό δίκτυο δεν αποτελεί απλώς ένα κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Όπως σημείωσε, η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργεί ο ασφαλιστικός σύμβουλος με τον πελάτη εξακολουθεί να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, ακόμη και σε μια περίοδο όπου οι ψηφιακές υπηρεσίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αναφερόμενος στην επέτειο των 135 ετών, υπογράμμισε ότι η ιστορία της εταιρείας αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν λειτουργεί ως αφετηρία για την επόμενη ημέρα, επιτρέποντας στον οργανισμό να εξελίσσεται χωρίς να απομακρύνεται από τις βασικές του αξίες.

Η εκδήλωση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για την παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, το οποίο διατήρησε και το 2025 υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο συνολικός κύκλος εργασιών του δικτύου αυξήθηκε κατά 8,2%, επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ στα χαρτοφυλάκια που παραμένουν ανοιχτά σε νέες εργασίες η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 18%.

Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε βασικούς ασφαλιστικούς κλάδους, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, επιβεβαιώνει τη δυναμική του δικτύου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία.

Ο γενικός εμπορικός διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γιώργος Ζερβουδάκης, συνεχάρη τους συνεργάτες για τα αποτελέσματα που πέτυχαν, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμη ενός εμπορικού σήματος ή από τη στρατηγική μιας διοίκησης, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που την υλοποιούν καθημερινά.

Όπως ανέφερε, ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η ικανότητα προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της αγοράς αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν στην εταιρεία να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της αναπτυξιακής της πορείας.

Με την ολοκλήρωση 135 χρόνων λειτουργίας και έχοντας πλέον ενταχθεί στον Όμιλο Πειραιώς, η Εθνική Ασφαλιστική επιχειρεί να συνδυάσει τη μακρά ιστορία και την ισχυρή αναγνωρισιμότητά της με ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, στο οποίο κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ενίσχυση του εταιρικού δικτύου, η αξιοποίηση των συνεργειών με τον τραπεζικό όμιλο και η περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά.

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