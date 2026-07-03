92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά: «Ήρθα κρυφά» είπε

Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της, κατεβαίνοντας από τη σκηνή να τη φιλήσει.

Το περιστατικό, που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο Ίλιον και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στα social media, αφορά στην κυρία Κατερίνα, που καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς αντιλήφθηκε την παρουσία της ηλικιωμένης γυναίκας, σταμάτησε το πρόγραμμά του και αφού την πλησίασε της έδωσε το μικρόφωνο. Τότε, η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό.

«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ» είπε ο ίδιος και έπειτα η γυναίκα δήλωσε: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει» και πρόσθεσε:

«Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά». Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, που η γυναίκα επέλεξε να διασκεδάσει στη συναυλία του, με εκείνη να του λέει: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε την 92χρονη με τον κόσμο να χειροκροτάει την κίνηση του καλλιτέχνη.

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