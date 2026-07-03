Η Toblerone συνεργάζεται με τη Swarovski και παρουσιάζει συλλεκτική κρυστάλλινη σοκολάτα για φιλανθρωπικό σκοπό

Μια διαφορετική πρόταση που συνδυάζει την πολυτέλεια, τη συλλεκτική αξία και τη φιλανθρωπία παρουσιάζει η Toblerone, η οποία συνεργάζεται με τη Swarovski για τη δημιουργία της TobleroneCrystalBar, ενός χειροποίητου κρυστάλλινου αντιγράφου της εμβληματικής τριγωνικής σοκολάτας.

Η πρωτοβουλία της Mondelēz International σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική ενίσχυσης της premium ταυτότητας της Toblerone, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Swarovski στη δημιουργία κρυστάλλινων αντικειμένων περιορισμένης παραγωγής.

Κάθε Toblerone Crystal Bar είναι χειροποίητη, αριθμημένη και συνοδεύεται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας, αποτελώντας ένα συλλεκτικό αντικείμενο που δεν προορίζεται για κατανάλωση αλλά για δημοπρασία.

Δημοπρασία σε εννέα διεθνή αεροδρόμια

Από την 1η έως και τις 31 Ιουλίου, οι συλλεκτικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε εννέα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια: Αθήνα, Δελχί, Ντόχα, Ντουμπάι, Φρανκφούρτη, Μαδρίτη, Νέα Υόρκη (JFK), Σιγκαπούρη και Ζυρίχη.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημοπρασία για την απόκτησή τους, ενώ παράλληλα η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη και μέσω διαδικτύου, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο.

Το σύνολο των εσόδων από τις δημοπρασίες θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που συνεργάζονται με κάθε αεροδρόμιο, με τη Mondelēz International να ανακοινώνει ότι το 100% των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα κατευθυνθεί σε κοινωφελείς σκοπούς.

Συλλεκτική έκδοση για τους ταξιδιώτες

Παράλληλα με τη δημοπρασία, η Toblerone λανσάρει και μια περιορισμένης έκδοσης συσκευασία δώρου, διακοσμημένη με κρυστάλλους Swarovski. Το UltimateGiftBox θα διατίθεται αποκλειστικά από τα καταστήματα World Travel Retail σε αεροδρόμια παγκοσμίως από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Toblerone και του World Travel Retail της Mondelēz International, Iain Livingston, η νέα συνεργασία αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στην κατηγορία της premium σοκολάτας, μετατρέποντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της σε συλλεκτικό αντικείμενο υψηλής αισθητικής, ενώ παράλληλα στηρίζει φιλανθρωπικές δράσεις διεθνώς.

Η Toblerone και η Mondelēz International

Η Toblerone δημιουργήθηκε το 1908 από τον Theodor Tobler και τον Emil Baumann και έκτοτε το χαρακτηριστικό τριγωνικό της σχήμα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας αγοράς σοκολάτας. Η παραγωγή της συνεχίζεται στη Βέρνη της Ελβετίας, όπου κατασκευάζεται περίπου το 90% των προϊόντων Toblerone που διατίθενται διεθνώς.

Η Mondelēz International, στην οποία ανήκει το brand, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 150 χώρες και διαθέτει στην Ελλάδα τρεις παραγωγικές μονάδες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σοκολάτες Lacta, Παυλίδη και Toblerone, καθώς και τα προϊόντα Oreo, Milka, 7Days, Molto και Merenda.

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