Ο Ζαχαριάδης απαντά στον Νίκο Μωραΐτη για τον Τσίπρα και τον αποκαλεί «αυτόκλητο πορτιέρη» στο νέο κόμμα

Με πρακτικές της Ομάδας Αλήθειας συγκρίνει την ανάρτηση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη ο Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας και απαντώντας σε ανάρτηση του δραστήριου στα σόσιαλ μίντια παράγοντα και μόνιμου… «αποψία» – μετά συνεχόμενων αναδιπλώσεων βέβαια – για τα του χώρου της κεντροαριστεράς.

Το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η δημόσια στοχοποίηση προσώπων και οι χαρακτηρισμοί είναι ακροδεξιά πρακτική που την ζήσαμε στο κόμμα μας την περίοδο 2023-2024 με πρωταγωνιστές κάποιους σαν κι εσένα και φυσικά εσένα».

Του υπενθυμίζει δε ότι είχε στηρίξει τον Φεβρουάριο του 2024 τον Στέφανο Κασσελάκη, κόντρα στην τοποθέτηση του Αλεξη Τσίπρα και τον αποκαλεί «αυτόκλητο πορτιέρη» στο νέοι εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη:

Νίκο Μωραΐτη όταν θέλεις να κάνεις δημόσιες υποδείξεις να μην χρησιμοποιείς το όνομά μου.

Η δημόσια στοχοποίηση προσώπων και οι χαρακτηρισμοί είναι ακροδεξιά πρακτική που την ζήσαμε στο κόμμα μας την περίοδο 2023-2024 με πρωταγωνιστές κάποιους σαν κι εσένα και φυσικά εσένα.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να πετύχει το οποιοδήποτε σχήμα στην πολιτική, πρέπει να έχει κλειστές θύρες σε τέτοιες τοξικές συμπεριφορές και σε δολοφονία χαρακτήρων, σαν να διαβάζεις την πληρωμένη Ομάδα ΑληΤείας της ΝΔ.

Εσύ δε θα πρέπει να είσαι δυο φορές πιο προσεκτικός γιατί είχες τη συγκεκριμένη δημόσια τοποθέτηση στο συνέδριο του Φεβρουαρίου του 2024 αλλά και γιατί, όχι απλά σιώπησες, αλλά στήριξες τον Κασσελάκη σε αυτά που έλεγε το καλοκαίρι του 2024.

O Νίκος Μωραΐτης ζητάει σε αναρτήσεις του συγνώμη που δεν κατάλαβε τον Κασσελάκη και βρίζει όσους τον κατάλαβαν εγκαίρως και έδωσαν μάχη εναντίον του.

Κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρη στο νέο εγχείρημα, την ώρα που η ηγεσία του κόμματος μιλάει για πανστρατιά.

Καλό καλοκαίρι.

Στην ανάρτησή του, που προκάλεσε την αντίδραση του Ζαχαριάδη, ο Μωραίτης είχε… πλήρη άποψη και περίπου παρουσίαζε… οδηγό για τα πώς πρέπει τα στελέχη να πάνε στον Τσίπρα αλλά και για τον ίδιο τον Τσίπρα, πώς να τα υποδεχθεί. Γενικά έχει και δω άποψη για τα πάντα – μέχρι την επόμενη άποψη, ίσως την αντίθεση από τη σημερινή – , χρησιμοποιώντας μάλιστα και χαρακτηρισμούς όπως “τοξικά ανθρωπάκια”.

Προσοχή στο κενό μεταξύ «παραιτείται και πάει στον Τσίπρα» και στο «παραιτείται και πάει μόνος του να γραφτεί απλό μέλος στο κόμμα Τσίπρα χωρίς συμφωνία με τον Τσίπρα».



Φεύγει ο Ζαχαριάδης: «Πάει στον Τσίπρα!» αμέσως όλοι. Μα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα πάρει τον Ζαχαριάδη; Ή… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) July 4, 2026

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