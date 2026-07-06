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06.07.2026 11:21

Αγέλη λύκων «υιοθέτησε» κουτάβι στη Μακεδονία – Το ταΐζουν και το προστατεύουν (Video)

06.07.2026 11:21
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Μια ασυνήθιστη ιστορία καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου αγέλη λύκων φαίνεται πως έχει δεχτεί ένα λευκό αρσενικό κουτάβι, προσφέροντάς του φροντίδα, τροφή και προστασία.

Το κουτάβι που κινείται μαζί με τους λύκους

Το περιστατικό παρακολουθεί η ερευνητική ομάδα «Golden Jackal Canis aureus and Wolf Canis lupus – in Greece», η οποία αναφέρει ότι το κουτάβι κινείται εδώ και αρκετές ημέρες μαζί με τη συγκεκριμένη αγέλη λύκων.

Σύμφωνα με την ομάδα, μέχρι στιγμής το ζώο φαίνεται να είναι καλά και δεν δείχνει διάθεση να αποχωριστεί τους νέους του «συντρόφους».

Η λύκαινα το οδήγησε σε νερό

Όπως περιγράφει η ομάδα, το κουτάβι ακολούθησε τη θηλυκή λύκαινα του αναπαραγωγικού ζευγαριού σε σημείο με νερό, περίπου 450 μέτρα μακριά από την περιοχή που χρησιμοποιεί η αγέλη για ξεκούραση και κάλυψη.

Η λύκαινα φαίνεται πως το οδήγησε εκεί για να πιει νερό. Κατά τη διαδρομή, σταματούσε ανά διαστήματα προσπαθώντας να εντοπίσει κάποιο ποντίκι, ενώ το κουτάβι παρέμενε ανυπόμονο και έδειχνε να γνωρίζει τον προορισμό.

Μόλις έφτασαν σε σημείο όπου ποτίζονται καλλιέργειες και είχε λιμνάσει νερό, το κουτάβι κατευθύνθηκε αμέσως εκεί και ήπιε.

Ο αρσενικός λύκος τού έφερε τροφή

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό που συνέβη περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Ο αρσενικός λύκος του ζευγαριού πλησίασε κατευθείαν το κουτάβι, κουβαλώντας δύο κόκαλα από νεκρό μοσχάρι. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα είχε μεταφέρει από σημείο όπου απορρίπτονται νεκρά ζώα από κτηνοτρόφους της περιοχής, σχεδόν 500 μέτρα μακριά.

Στη συνέχεια, τα άφησε μπροστά στο κουτάβι, το οποίο άρχισε να τρώει.

«Απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι»

Η ομάδα επισημαίνει ότι δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η ιστορία ούτε αν το κουτάβι θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα με την αγέλη.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής όχι μόνο γίνεται ανεκτό από τους λύκους, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, κρίνοντας από το μέγεθος της κοιλιάς του μικρού –και δεδομένου πλέον ότι πρόκειται για αρσενικό κουτάβι– φαίνεται πως οι λύκοι φροντίζουν να είναι χορτάτο.

Η ιστορία του μικρού λευκού κουταβιού συνεχίζεται, με τους ερευνητές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της συμβίωσής του με την αγέλη.

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