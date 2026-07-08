Ιράν: Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία, λέει ο σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης, 7/7, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίοδο στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους.

Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο, ως απάντηση για τις «απολύτως απαράδεκτες» ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούζ όπου τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο.

Το Ιράν ωστόσο θεωρεί «απαράδεκτες» της κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχτηκε χθες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του εμιράτου στο Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, χαρακτήρισε «αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας» και «απαράδεκτες» τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμμένο της ιρανικής πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί.

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