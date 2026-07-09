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09.07.2026 20:09

Εικόνες καταστροφής από την κατοικία του Χαμενεΐ μετά το πλήγμα ΗΠΑ-Ισραήλ έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά ΜΜΕ (Video)

09.07.2026 20:09
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Βίντεο από την κατοικία του Αλί Χαμενεΐ, μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης ανήμερα της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Τα κρατικά Μέσα της Τεχεράνης παρουσίασαν το υλικό ως την πρώτη καταγραφή των ζημιών που υπέστη το συγκρότημα του Χαμενεΐ στην ιρανική πρωτεύουσα, την ώρα που η ένταση στη χώρα και στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ έχει αναζωπυρωθεί.

Ο Αλί Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά το πρώτο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η δημοσιοποίηση των εικόνων έγινε σήμερα, Πέμπτη 9/7, με τα ιρανικά Μέσα να συνδέουν χρονικά την παρουσίαση του υλικού με την τελετή αποχαιρετισμού του ηγέτη.

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