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10.07.2026 11:08

Ιράν: Έκαψαν γιγαντιαίο ομοίωμα Lego του Τραμπ – Λαοθάλασσα για την κηδεία και την ταφή του Χαμενεΐ (Video)

10.07.2026 11:08
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Με συνθήματα εκδίκησης, ομοιώματα του Ντόναλντ Τραμπ και πολυήμερες πομπές σε Ιράν και Ιράκ ολοκληρώθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ.

Ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν συνολικά στις πολυήμερες τελετές σε διαφορετικές πόλεις του Ιράν και του Ιράκ.

Ένα γιγαντιαίο ομοίωμα LEGO του Ντόναλντ Τραμπ πυρπολήθηκε στη Μασχάντ, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την κηδεία.

Οι τελετές είχαν έντονο αντιαμερικανικό χαρακτήρα, με κόκκινες σημαίες, συνθήματα εκδίκησης και πανό που στοχοποιούσαν τον Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ταφή

Ο Αλί Χαμενεΐ τάφηκε το βράδυ της 9ης Ιουλίου στο ιερό προσκύνημα του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν.

Η Μασχάντ ήταν η γενέτειρα του Χαμενεΐ και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις του σιιτικού Ισλάμ. Στο προσκύνημα βρίσκεται ο τάφος του Ιμάμη Ρεζά, του όγδοου ιμάμη των σιιτών.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολυήμερες τελετές και πομπές που άρχισαν στην Τεχεράνη και συνεχίστηκαν στην Κομ, καθώς και στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα του Ιράκ.

Η πομπή στην Τεχεράνη

Στην Τεχεράνη, λαοθάλασσα κατέκλυσε τους κεντρικούς δρόμους.

Εικόνες από ελικόπτερα έδειχναν το πλήθος να εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος της λεωφόρου Αζαντί. Το φέρετρο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε πάνω σε διακοσμημένο όχημα, μαζί με τα φέρετρα συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.

Η κεντρική πομπή ακολούθησε διαδρομή περίπου 10 χιλιομέτρων μέσα από την Τεχεράνη, πριν η σορός μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια στο Ιράκ και στη Μασχάντ.

Πολυήμερος αποχαιρετισμός

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν:

  • δημόσιο προσκύνημα στο μεγάλο τέμενος Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη,
  • κεντρική πομπή προς την πλατεία Αζαντί,
  • τελετές στην ιερή πόλη Κομ,
  • πομπές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα του Ιράκ,
  • ταφή στο προσκύνημα του Ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ.

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, σε αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επίθεση, μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Η κηδεία του είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου και πραγματοποιήθηκε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
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