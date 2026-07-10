Ιράν: Έκαψαν γιγαντιαίο ομοίωμα Lego του Τραμπ – Λαοθάλασσα για την κηδεία και την ταφή του Χαμενεΐ (Video)

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Με συνθήματα εκδίκησης, ομοιώματα του Ντόναλντ Τραμπ και πολυήμερες πομπές σε Ιράν και Ιράκ ολοκληρώθηκε η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ.

Ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν συνολικά στις πολυήμερες τελετές σε διαφορετικές πόλεις του Ιράν και του Ιράκ.

Ένα γιγαντιαίο ομοίωμα LEGO του Ντόναλντ Τραμπ πυρπολήθηκε στη Μασχάντ, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την κηδεία.

Οι τελετές είχαν έντονο αντιαμερικανικό χαρακτήρα, με κόκκινες σημαίες, συνθήματα εκδίκησης και πανό που στοχοποιούσαν τον Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

The coffin of martyred Leader Ayatollah Seyyed Ali Khamenei was carried around the Holy Shrine of Imam Reza (AS) as part of funeral rites.



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Η ταφή

Ο Αλί Χαμενεΐ τάφηκε το βράδυ της 9ης Ιουλίου στο ιερό προσκύνημα του Ιμάμη Ρεζά, στη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν.

Η Μασχάντ ήταν η γενέτειρα του Χαμενεΐ και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις του σιιτικού Ισλάμ. Στο προσκύνημα βρίσκεται ο τάφος του Ιμάμη Ρεζά, του όγδοου ιμάμη των σιιτών.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολυήμερες τελετές και πομπές που άρχισαν στην Τεχεράνη και συνεχίστηκαν στην Κομ, καθώς και στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα του Ιράκ.

🇮🇶🇮🇷 | Funeral Procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (r) Concludes in Najaf and Karbala



The funeral prayers and procession of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei (may God sanctify his pure soul) in Najaf and Karbala have concluded, with more than 25 million mourners… https://t.co/yA6jjGYnkU pic.twitter.com/yJkuBOMGZU — Aprajita Nafs Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) July 9, 2026

Huge turnout in Mashhad, northeastern Iran, for the final funeral ceremony of Iran's late Supreme Leader Ali Khamenei.



Khamenei will be buried in Mashhad today. pic.twitter.com/47hza8VkMO — Tabz (@TabzLIVE) July 9, 2026

Η πομπή στην Τεχεράνη

Στην Τεχεράνη, λαοθάλασσα κατέκλυσε τους κεντρικούς δρόμους.

Εικόνες από ελικόπτερα έδειχναν το πλήθος να εκτείνεται για αρκετά χιλιόμετρα κατά μήκος της λεωφόρου Αζαντί. Το φέρετρο του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε πάνω σε διακοσμημένο όχημα, μαζί με τα φέρετρα συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση.

Η κεντρική πομπή ακολούθησε διαδρομή περίπου 10 χιλιομέτρων μέσα από την Τεχεράνη, πριν η σορός μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια στο Ιράκ και στη Μασχάντ.

Iran buried slain Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at the Imam Reza Shrine in Mashhad, the culmination of a week of mass funeral processions, as crowds chanted against Trump and successor Mojtaba Khamenei remained hidden from public view https://t.co/7s36r788Fz pic.twitter.com/bk3NekI3AB — Reuters (@Reuters) July 10, 2026

Πολυήμερος αποχαιρετισμός

Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν:

δημόσιο προσκύνημα στο μεγάλο τέμενος Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη,

κεντρική πομπή προς την πλατεία Αζαντί,

τελετές στην ιερή πόλη Κομ,

πομπές στη Νατζάφ και στην Καρμπάλα του Ιράκ,

ταφή στο προσκύνημα του Ιμάμη Ρεζά στη Μασχάντ.

Ο Αλί Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, σε αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επίθεση, μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Η κηδεία του είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου και πραγματοποιήθηκε περίπου τέσσερις μήνες αργότερα.

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