Ιδανικό Σαββατοκύριακο για βουτιές: Ο ήλιος επιστρέφει δυναμικά, η ζέστη ανεβαίνει χωρίς ακρότητες

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Όσο η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα ακόμα κύμα ανυπόφορης ζέστης, στη χώρα μας ο καιρός δείχνει το πιο φιλόξενο πρόσωπό του. Χωρίς καύσωνες και χωρίς ακραίες διαθέσεις, απολαμβάνουμε ένα απόλυτα ισορροπημένο ελληνικό καλοκαίρι. Ο υδράργυρος παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από τις υπερβολές, κάνοντας τις συνθήκες ιδανικές για τις εξορμήσεις μας.

Το μενού του Σαββάτου: Λαμπερός ήλιος με παροδικές ορεινές μπόρες

Σήμερα Σάββατο, ο ήλιος επιστρέφει για τα καλά και θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα συννεφιάσει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά, δίνοντας λίγες τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Παράλληλα, ίσως επηρεαστούν πρόσκαιρα από αυτή την παροδική αστάθεια και τα νησιά του Ιονίου. Στην υπόλοιπη χώρα η λιακάδα θα είναι αδιάλειπτη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά εξασθενημένοι και μεταβλητοί, γύρω στα 2 με 4 μποφόρ, γεγονός που εγγυάται ήρεμες θάλασσες. Μόνο μέσα στο Αιγαίο οι γνώριμοι βοριάδες θα κρατήσουν τα ηνία, φτάνοντας τοπικά τα 4 με 6 μποφόρ.

Όσο για τον υδράργυρο, παίρνει σταδιακά την ανηφόρα. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ σε κλειστές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Βοιωτίας θα αγγίξει τοπικά και τους 35 βαθμούς. Σαφώς πιο δροσερές και θα είναι οι συνθήκες στις Κυκλάδες, αφού τα μελτέμια κάνουν κουμάντο!

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος και απόλυτα ηλιόλουστος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, ό,τι πρέπει για μια χαλαρή βουτιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 19 έως τους 33-34 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να κρατούν πιο δροσερό χαρακτήρα.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι εξίσου καλοκαιρινό και κυρίως ηλιόλουστο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στον Θερμαϊκό με μέτρια ένταση, ενώ το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 18 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση για την Κυριακή

Την Κυριακή η ζέστη θα σφίξει λίγο περισσότερο, καθώς αναμένεται η κορύφωση αυτής της μικρής ανόδου του υδραργύρου. Μην ανησυχείτε όμως, καθώς αμέσως μετά η θερμοκρασία επανέρχεται σε απόλυτα υποφερτά επίπεδα, πολύ κοντά στα γνώριμα για την εποχή δεδομένα.

Μας περιμένει, λοιπόν, ένα πανέμορφο καλοκαιρινό διήμερο, με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά και να εντοπίζεται πλέον μόνο στα ψηλά ορεινά μας. Συνεπώς, όσοι ταξιδεύετε για να απολαύσετε τις διακοπές σας ή τις βουτιές του Σαββατοκύριακου, οι συνθήκες θα είναι απόλυτα με το μέρος σας, χωρίς καμία ακρότητα στον ορίζοντα.

Να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε μπαταρίες και να απολαύσετε τον ήλιο και τη θάλασσα.

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