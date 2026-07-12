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12.07.2026 19:15

Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη στο Κατάρ για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

12.07.2026 19:15
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Τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι» για τον θάνατο του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον εκλιπόντα «ηγέτη με όραμα», υπογραμμίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Αλ Θάνι για την απώλεια του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Θα μείνει στη μνήμη ως ένας ηγέτης με όραμα, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 12.07.2026 20:19
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