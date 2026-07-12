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12.07.2026 09:11

Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ

12.07.2026 09:11
sheikh_hamad_bin_khalifa_al_thani

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Ο πρώην Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

«Με καρδιές ακλόνητες στην πίστη στη θεϊκή βούληση και το πεπρωμένο, το γραφείο του Εμίρη θρηνεί τη μεγάλη απώλεια για το έθνος του αείμνηστου -ας τον ελεήσει ο Θεός- Υψηλοτάτου Πατέρα-Εμίρη, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανέφερε η ανακοίνωση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου της χώρας.

Ο σεΐχης και πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ Χαμάντ μπιν Χαλιφά Αλ Θάνι και από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο αγαπούσε την Ελλάδα την οποία επισκεπτόνταν συχνά ενώ προχώρησε και σε σειρά επενδύσεων.

Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι υπήρξε μία σημαντικότερες προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου χάρη στα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου, ενώ ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή επιρροή του στη διπλωματία, τις επενδύσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

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