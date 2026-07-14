Κάτω Αχαΐα: Άνδρας πυροβόλησε για να διώξει πουλιά και τραυμάτισε άτομο

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Ένα επικίνδυνο περιστατικό συνέβη σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας καθώς, ένας άνδρας περίπου 50 ετών θέλοντας να διώξει κάποια πουλιά πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε έναν πολίτη που περνούσε από το σημείο.

Ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι πήρε ένα αεροβόλο και πυροβόλησε για να φύγουν κάποια πουλιά που βρίσκονταν σε ένα δέντρο έξω από το σπίτι του, ωστόσο εκείνη τη στιγμή πίσω από το δέντρο βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά.

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