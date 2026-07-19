Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «δεν βρίσκεται στο Ιράν», ισχυρίζεται ισραηλινή πηγή – «Βλέπει» τον Βαχιντί πίσω από τις απειλές και τα μηνύματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στο ιρανικό έδαφος, υποστηρίζει ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σύμφωνα με το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath.
Ο Χαμενεΐ -ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου- δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση έκτοτε και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.
Μάλιστα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, τα μηνύματα που του αποδίδονται ανήκουν στον νέο αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλα στελέχη του Σώματος.
Η πηγή υποστήριξε ακόμη πως οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης.
Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Hadath, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί εκ νέου στο ισραηλινό έδαφος.
Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή από μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press ή το AFP.
Διαβάστε επίσης:
Μιλάνο: Χαλαζόπτωση ακύρωσε τη συναυλία του Bad Bunny – Δεκάδες χιλιάδες θεατές έτρεξαν να προστατευτούν (Video)
Περού: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από σεισμό 5,1 βαθμών – Αναφορές για πολλά θύματα (Video)
Ζόραν Μαμντάνι: Εξετάζει αν μπορεί να διατάξει τη σύλληψη του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.