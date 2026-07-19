Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «δεν βρίσκεται στο Ιράν», ισχυρίζεται ισραηλινή πηγή – «Βλέπει» τον Βαχιντί πίσω από τις απειλές και τα μηνύματα

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Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στο ιρανικό έδαφος, υποστηρίζει ισραηλινή πηγή ασφαλείας, σύμφωνα με το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Hadath.

Ο Χαμενεΐ -ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον θάνατο του πατέρα του, στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου- δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση έκτοτε και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, τα μηνύματα που του αποδίδονται ανήκουν στον νέο αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχιντί, και άλλα στελέχη του Σώματος.

Η πηγή υποστήριξε ακόμη πως οι εσωτερικές διαφωνίες στο Ιράν έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Hadath, η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί εκ νέου στο ισραηλινό έδαφος.

مصدر أمني إسرائيلي: لا وجود لمجتبى خامنئي في إيران.. ورسائله يكتبها أحمد وحيدي والحرس الثوري الإيراني pic.twitter.com/nrB1DjvI6B July 19, 2026

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές ή από μεγάλα διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters, το Associated Press ή το AFP.

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