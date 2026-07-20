Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

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Μια 16χρονη κοπέλα βρέθηκε στο νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και αφού δέχθηκε τη φροντίδα των γιατρών επέστρεψε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Ευάγγελο Τούφο, Το περιστατικό έλαβε χώρα ξημερώμτα Κυριακής, όταν η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το κορίτσι ενυδατώθηκε και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διενεργεί προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρήκε και κατανάλωσε το αλκοόλ. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αλκοόλ να ήταν νοθευμένο, κάτι που θα μπορούσε να είχε επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας της.

Παράλληλα, ερευνάται από πού προμηθεύτηκε το αλκοόλ που κατανάλωσε, καθώς και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης, σε βάρος της οποίας σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. H γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας.

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