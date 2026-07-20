Φτωχότερο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Κέβιν Κίγκαν

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Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ηττημένος από τον καρκίνο ο σπουδαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής Kέβιν Κίγκαν.

O Κίγκαν κατέκτησε δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα. Ψηφίστηκε 38ος καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα και τέταρτος καλύετερος Άγγλος ποδοσφαιριστής.

To 2004 συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη της FIFΑ με τους 125 καλύτερους εν ζωή ποδοσφαιριστές.

Ήταν το αστέρι της Λίβερπουλ το 1971-1977. Με κόστος ρεκόρ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο ΦΣ.

Κρέμασε τα παπούτσια του το 1986 αλλά επέστρεψε στα γήπεδα το 1992 ως προπονητής της Νιουκάστλ Γιουνάιτεντ.

Σε μία σεζόν κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα στην νεοσύστατη Πρέμιερ Λιγκ. Στα 5 χρόνια που έμεινε στο τιμόνι της ομάδας την οδήγησε ως τη δεύτερη θέση στην Πρέμιερ Λιγκ τη σεζόν 1995–96.[

Στις 7 Ιανουαρίου 1997 παραιτήθηκε από τη Νιουκάστλ Γιουνάιτεν γιατί δεν ήθελε να ασχοληθεί άλλο με το ποδόσφαιρο.

Τον Σεπτέμβριο του 1997 επέστρεψε ως τεχνικός διευθυντής στην Φούλαμ ΦΚ που αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία. Την επόμενη σεζόν ο Κίγκαν οδηγεί τη Φούλαμ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της με 101 βαθμούς συνολικά. Τον Φεβρουάριο του 1999 ανέλαβε την Εθνική ομάδα της Αγγλίας αλλά παραιτήθηκε ένα χρόνο αργότερα, λόγω των κακών επιδόσεων, με μόλις 7 νίκες σε 14 αγώνες.

Το Μάιο του 2001 ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι που υποβιβάστηκε στην Τσάμπιονσιπ και την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην άμεση επιστροφή στην Πρέμιερ Λιγκ με 99 βαθμούς. Κατάφερενα καθιερώσει την ομάδα στην Πρέμιερ Λιγκ και το 2005 μετά το τέλος του πρωταθλήματος αποσύρεται από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Σίτι. Τον Ιανουάριο του 2008 επέστρεψε στην Νιουκάστλ Γιουνάιτεντ μένει ως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και έφυγε μετά από διαφωνία με τον ιδιοκτήτη της ομάδας.

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