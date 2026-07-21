Το σύνδρομο του «καλού παιδιού» και ο φαύλος κύκλος του χρόνιου άγχους – Ποια είναι η μαγική λέξη που τα αλλάζει όλα

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Εάν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θυσιάζουν συστηματικά τις δικές τους ανάγκες για να ευχαριστήσουν τους γύρω τους, τότε θα πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείται τη μαγική λέξη που προστατεύει την ψυχική σας υγεία. Το «όχι».

Η αδυναμία των «καλών ανθρώπων» να πουν «Όχι», στις ανάγκες των άλλων, έχει τον δικό της όρο στην ψυχολογία.

Λέγεται το σύνδρομο του «καλού παιδιού» (people-pleasing) και ουσιαστικά πρόκειται για μια ψυχαναγκαστική τάση να βάζουν τις ανάγκες και τα «θέλω» των άλλων, πάνω από τα δικά τους.

Αυτό πηγάζει κυρίως από την ανάγκη για διαρκή αποδοχή, που τους εγκλωβίζει σε έναν κύκλο χρόνιου άγχους, συναισθηματικής εξάντλησης και βαθιάς απογοήτευσης.

Η λύση βρίσκεται στη διεκδικητικότητα, στη θέσπιση υγιών ορίων, η οποία δεν είναι εγωισμός, αλλά πράξη αυτοσεβασμού και αγάπης προς τον εαυτό μας.

Όταν μπαίνουν φραγμοί στην ακούσια ή εκούσια εκμετάλλευση, η ποιότητα ζωής αναβαθμίζεται θεαματικά, η αυτοεκτίμηση ανακτάται και οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται ισότιμες και ειλικρινείς.

«Τα προσωπικά όρια αποτελούν ψυχολογικά, συναισθηματικά και χρονικά πλαίσια, τα οποία ρυθμίζουν την ισορροπία μεταξύ των ατομικών αναγκών και των απαιτήσεων των άλλων.

Ως θεμελιώδης δεξιότητα αυτοφροντίδας, καθορίζουν το “περίγραμμα” της αποδεκτής συμπεριφοράς, καθοδηγώντας τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις με ασφάλεια», εξηγεί η Ψυχολόγος κ. Ιωάννα Τζόβολου.

«Επειδή μεταβάλλονται ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες, η συστηματική και ξεκάθαρη γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των προσδοκιών και την αποφυγή της υπερβολικής επιβάρυνσης.

Η επιτυχής εφαρμογή τους δρα προστατευτικά για την ψυχική υγεία, καθώς μειώνει το στρες και τη συναισθηματική εξάντληση (burnout).

Παράλληλα, προλαμβάνει την τάση για υπερβολική ικανοποίηση των άλλων (people-pleasing), ενισχύει την αίσθηση του ελέγχου και ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση και την αυτονομία του ατόμου» προσθέτει.

Αιτίες της αδυναμίας χάραξης ορίων

Η ανάγκη για ικανοποίηση των άλλων είναι ο βαθύτερος λόγος που οι καλοί άνθρωποι δεν μπορούν να θέσουν όρια. Αυτή η ανάγκη μπορεί να αναπτυχθεί από αναπτυξιακές, πολιτισμικές, ψυχολογικές και νευροβιολογικές επιρροές.

Όταν ένα παιδί εισπράττει αγάπη μόνο υπό όρους, μαθαίνει ότι η αξία του εξαρτάται από την ικανοποίηση των τρίτων, μετατρέποντας αυτήν τη συμπεριφορά σε μόνιμη σχεσιακή στρατηγική.

Τα άτομα με αγχώδη προσκόλληση φοβούνται την εγκατάλειψη και αναζητούν διαρκώς σημάδια απόρριψης, ενώ άτομα με αποφευκτική προσκόλληση (αποφυγή δεσμών) υποχωρούν για την αποφυγή συγκρούσεων και τη διατήρηση του ελέγχου.

Η εμπειρία ενός ψυχολογικού τραύματος επίσης καθιστά την υποταγή μηχανισμό άμυνας και επιβίωσης.

Οι πολιτισμικοί κανόνες και οι κοινωνικές πιέσεις μπορούν να κάνουν τον καθορισμό ορίων να φαίνεται αδύνατος.

Σε ορισμένα περιβάλλοντα δίνεται έμφαση στη συμμόρφωση ή τον σεβασμό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβολή προσωπικών ορίων.

Το πρόβλημα επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 59% προσπαθεί να ικανοποιεί τους άλλους, σε αντίθεση με το 38% των ανδρών, καθώς η κοινωνικοποίηση των κοριτσιών συνδέεται συχνότερα με την ανιδιοτέλεια, την ευγένεια και την αναζήτηση της κοινωνικής αποδοχής.

Επιπτώσεις της μη οριοθέτησης

Η απουσία θέσπισης ορίων παρακωλύει την ιεράρχηση των καθημερινών υποχρεώσεων, καθιστώντας τη διαχείριση του χρόνου εξαιρετικά δύσκολη.

Η συστηματική υπέρβαση των αντοχών προκαλεί σταδιακά σωματική και πνευματική κατάρρευση, η οποία εκδηλώνεται μέσω:

χρόνιου στρες,

-σοβαρών διαταραχών στον ύπνο

-επαγγελματικής εξουθένωσης.

Παράλληλα, η αποσιώπηση των προσωπικών αναγκών υπονομεύει τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων, καλλιεργώντας την αποστασιοποίηση, τις παρεξηγήσεις και περιστατικά βαθιάς δυσαρέσκειας. Η στάση αυτή καθιστά το άτομο ευάλωτο σε χειριστικές συμπεριφορές και εκμετάλλευση από τρίτους.

Οφέλη των υγιών ορίων

Η χάραξη και πρακτική εφαρμογή των ορίων μεταμορφώνει την ψυχική υγεία μέσω συγκεκριμένων λειτουργιών:

Μείωση ψυχοπιεστικών παραγόντων: Η απόρριψη των υπερβολικών αξιώσεων σταθεροποιεί τα επίπεδα των ορμονών του στρες, αποτρέποντας τη χρόνια κόπωση και εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο χρόνο για τη βιολογική και πνευματική ανάκαμψη του οργανισμού.

Ανάπτυξη αξιών: Η διεκδίκηση του προσωπικού χρόνου αποτελεί θεμελιώδη πράξη αυτοφροντίδας, η οποία εδραιώνει την αυτονομία, ενισχύει το αίσθημα ελέγχου της καθημερινότητας και τον σεβασμό της ατομικής αξιοπρέπειας.

Ψυχολογική θωράκιση: Η ύπαρξη προστατευτικού πλαισίου λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε καταθλιπτικές τάσεις το άγχος και την εξουθένωση, προσφέροντας αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις.

Συμβουλές Πρακτικής Εφαρμογής

Η χάραξη ορίων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των εξής βημάτων:

Αυτοπαρατήρηση και ιεράρχηση: Η καταγραφή των πηγών πίεσης και εξάντλησης και ο εντοπισμός των προσωπικών κόκκινων γραμμών επιτρέπουν την άμεση αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεών τους.

Αντικειμενική και άμεση επικοινωνία: Η χρήση ψύχραιμης και σαφούς γλώσσας, που εστιάζει στην περιγραφή των ατομικών αναγκών χωρίς επικριτική διάθεση, μπορεί να καταστήσει τις απαιτήσεις απόλυτα κατανοητές από τους άλλους.

Αξιοποίηση της ανθρώπινης υποστήριξης: Η καθοδήγηση από το οικογενειακό περιβάλλον ή από ειδικούς ψυχικής υγείας ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στο προσωπικό αισθητήριο ασφάλειας.

Προσχέδιο διαχείρισης κρίσεων: Η προετοιμασία λεκτικών αποκρίσεων για πιθανές αντιπαραθέσεις διευκολύνει την προάσπιση της ψυχικής υγείας στην πράξη.

«Η θέσπιση ορίων αποτελεί ένα δύσκολο ταξίδι που συχνά προκαλεί ενοχές και αντίδραση από το περιβάλλον.

Απαιτεί χρόνο, υπομονή και αυτοσυμπόνια. Όσοι επιθυμούν αλλά δεν καταφέρνουν να βάλουν όρια θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν ότι η υπέρβαση της ανάγκης για ευχαρίστηση των άλλων δεν είναι εγωισμός, αλλά το κλειδί για αυθεντικές και ανθεκτικές σχέσεις. Βοήθεια μπορεί να προσφέρει και η ψυχοθεραπεία.

Οι «καλοί άνθρωποι» αξίζει να ακούγονται και να λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται», καταλήγει η κ. Τζόβολου.

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