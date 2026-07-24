Εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στα νοσοκομεία Κοζάνης και Πτολεμαΐδας από τον Άδωνι Γεωργιάδη

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Εγκαινιάστηκαν τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε δυο νοσοκομεία καθώς και η ανακαίνιση ενός Κέντρου Υγείας στη Δυτική Μακεδονία, από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ανακαίνισης των υγειονομικών δομών του ΕΣΥ.

Ο υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρη Τσαλικάκη πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 23 Ιουλίου, επίσκεψη στην Κοζάνη, όπου είχε σειρά συναντήσεων και επισκέψεων σε φορείς και δομές υγείας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιούνται για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του Υπουργού το Κέντρο Υγείας Σερβίων, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, ασφαλούς και ενεργειακά αναβαθμισμένου περιβάλλοντος, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και ενισχύει το καθημερινό έργο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 1.465.082,29 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου, πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, η οποία υλοποιήθηκε μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.548.986,14 ευρώ.

Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας και της ασφάλειας των ασθενών, καθώς και τη διευκόλυνση του έργου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Υπουργός Υγείας ξεναγήθηκε στους χώρους του Τ.Ε.Π. και του Νοσοκομείου, συνομίλησε με τους εργαζόμενους και ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες και τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται πλέον στους πολίτες της περιοχής. Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός δήλωσε:

«Ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης “Μαμάτσειου” το 2019, την ημέρα που παρέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου η Νέα Δημοκρατία ήταν5,7 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 κλείσαμε στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε αύξηση 130,9%. Στους γιατρούς έχουμε, σε σχέση με το 2019, και χωρίς τις προσλήψεις που έρχονται, συν 15 γιατρούς κλάδου ΕΣΥ, συν 13 ειδικευόμενους, συν 13 νοσηλευτές, συν 49 άτομα λοιπό προσωπικό. Περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτές, περισσότερο λοιπό προσωπικό, περισσότερος προϋπολογισμός.» είπε ο υπουργός.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας στην Κοζάνη ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με συνολικό προϋπολογισμό του ανήλθε σε 1.000.483,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατά την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδαίας και διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ), στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) Πελοπίδας Καλλίρης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. Δέσποινα Γκαράνη και εκπρόσωπος της εταιρείας WONDERPLANT Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου Ακτινολογικού Εργαστηρίου στην Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ογκολογικής φροντίδας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

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