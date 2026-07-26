Παρ΄ ολίγον τραγωδία στην Ryanair: Συγκλονίζει η 34χρονη που έσωσε τον Σέρβο από το σπασμένο παράθυρο – «Δε θα ξεχάσω, τον ήχο που τον ρουφούσε»

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Δεκαπέντε ημέρες από όταν βρέθηκε ο μισός εκτός αεροσκάφους, σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία ο Λιούμπισα Κάροβιτς συνομιλεί για πρώτη φορά στο τηλέφωνο με τη γυναίκα που του έσωσε τη ζωή. Την επιβάτιδα που καθόταν στη διπλανή θέση του αεροσκάφους.

Η 34χρονη Ελένη περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στη μοιραία πτήση, όταν αποκολλήθηκε ο κινητήρας τους αεροσκάφους σπάζοντας το παράθυρο και την αγωνιώδη προσπάθειά της να κρατήσει τον 61χρονο Σέρβο που βρέθηκε ο μισός έξω από αεροπλάνο όταν έσπασε το παράθυρο.

«Με το που άκουσα τον κρότο, αντέδρασα αμέσως γιατί είδα τον άνθρωπο να βρίσκεται έξω από το παράθυρο το οποίο είναι μια εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο ήχος που άκουσα που τον ρουφούσε, δεν θα ξεχάσω ποτέ και παλεύω ακόμη με αυτή την ανάμνηση. Ήταν σχεδόν ολόκληρός έξω από το παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε τη ζώνη. Αλλιώς δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε οτιδήποτε. Θα έβγαινε κατευθείαν», είπε.

«Όλος αυτός ο πανικός, όλη αυτή η πάλη για να κρατηθεί στη ζωή, οι φωνές, οι τσιρίδες των επιβατών, των παιδιών που υπήρχαν στην πτήση, δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό».

Ο Λιούμπισα, έχοντας πάντα στο πλευρό του την σύζυγό του Σβετλάνα δύο εβδομάδες από το ατύχημα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την σωματική και ψυχική υγεία του.

«Είμαι κάτω από μεγάλο στρες. Φοράω το νάρθηκα στο λαιμό, με πονάει ο λαιμός. Σε τέσσερις με έξΙ εβδομάδες θα κάω μια επανεξέταση στο νοσοκομείο όπου θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσω να φοράω τον νάρθηκα ή θα κάνω εγχείρηση».

Ωστόσο και η γυναίκα που τον έσωσε βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Στο ψυχολογικό κομμάτι είναι όχι απλώς εξοντωμένη. Είναι συντετριμμένη. Είναι αυτή που είδε την εικόνα με τον συνεπιβάτη το μισό σώμα έξω από το παράθυρο και από τότε παρακολουθείται από ειδικούς», δήλωσε η δικηγόρος της.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη στο αεροσκάφος, ενώ και οι δύο προσανατολίζονται να κινηθούν νομικά κατά της αεροπορικής εταιρείας.



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