Σύλβια Δεληκούρα: «Κάποτε περίμενα από τους άλλους να μου πουν τι νιώθουν για μένα – Δεν το επιτρέπω πια»»

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Για τη μητρότητα, τις ανασφάλειες που με τον καιρό κατάφερε να ξεπεράσει, αλλά και για την αβεβαιότητα που κρύβει το επάγγελμα του ηθοποιού μίλησε η Σύλβια Δεληκούρα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της επιθεώρησης «Όχι άλλο κάρβουνο», η ηθοποιός δηλώνει πολύ πιο συνειδητοποιημένη από το παρελθόν, και σε κάθε περίπτωση πιο σίγουρη για τον εαυτό της και τα «θέλω» της.

«Ως μαμά,είμαι υπερπροστατευτική. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδιά. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο για το πώς θα γίνεις καλός γονιός. Είσαι όπως το αισθάνεσαι. Σίγουρα θέλω το παιδί μου να είναι χαρούμενο. Να πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Να ξέρει ο ίδιος τι αξίζει και να μη νιώθει την ανάγκη να το αποδείξει στους άλλους. Αυτό το λέω γιατί στο παρελθόν έχω πέσει σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, πιο μικρή, περίμενα από τους άλλους να ακούσω τι νιώθουν για μένα ώστε να αισθανθώ καλύτερα. Δεν το επιτρέπω πια. Αυτό έδειχνε φοβερή ανασφάλεια εκ μέρους μου. Πλέον, ξέρω πολύ καλά ποια είμαι, ποια είναι τα αρνητικά μου και ποια τα θετικά μου» είπε αρχικά.

Η Σύλβια Δεληκούρα αναφέρθηκε, τέλος, στο επάγγελμα του ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι σε αυτόν τον τομέα η ανασφάλεια μοιραία υπάρχει. Δεν είναι λίγες, μάλιστα, οι φορές που η ίδια έχει σκεφτεί να εγκαταλείψει το επάγγελμα.

«Αυτή η σκέψη συνήθως περνάει από το μυαλό όταν έχει πολύ καιρό να χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Τότε, κάποιες φορές, εμφανίζεται η απελπισία. Και κάπου εκεί, ο Θεός πάντα με σώζει. Ίσως ακούγεται αστείο σε κάποιους, αλλά εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου. Οι δοκιμασίες έρχονται για κάποιον λόγο στη ζωή μας. Πιστεύω πολύ στον Θεό. Είμαι της άποψης ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει ποτέ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

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