Podcast – Αγλαΐα Παππά: «Ο Σάμιουελ Μπέκετ είναι το “εγγόνι” του Αισχύλου»

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Ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά και τον Δημήτρη Μπίτο σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του θεάτρου του παραλόγου, τις «Ευτυχισμένες Μέρες» του Σάμιουελ Μπέκετ. Με αυτή την αφορμή, η Αγλαΐα Παππά μίλησε στο topontiki.gr.

Η πρεμιέρα θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο της Άνδρου, σε συνεργασία του Θεάτρου Πορεία και των Φίλων Φεστιβάλ Άνδρου ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου. Στη συνέχεια, θα παιχτεί και στην Ελευσίνα, στις 3 Σεπτεμβρίου, και κατόπιν στο Θέατρο Πορεία, από 1η Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου.

Σχετικά με τον ρόλο της, η εξαιρετική ηθοποιός είπε ότι σε αυτή την ηρωίδα, τη Γουίνι, επικεντρώνεται το έργο, η οποία βρίσκεται θαμμένη μέχρι τη μέση της σε ένα έδαφος άνυδρο και ερημικό. Παρά ταύτα, η Γουίνι παραμένει αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες και στα αγαπημένα της αντικείμενα, υποδεικνύοντας τη ρουτίνα ως μέσο επιβίωσης. Στη συνέχεια, τη συναντούμε θαμμένη μέχρι τον λαιμό πλέον, άρα ανίκανη να κινηθεί, αλλά χωρίς να παύει να μιλά, χωρίς να παύει να ελπίζει, επιδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Το σκηνικό θα εστιάζει στην πρόσληψη της Γουίνι ως ένα έργο τέχνης, αυτό το έργο τέχνης που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ ο εσωτερικός της μονόλογος θα εναλλάσσεται με ηχητικά τοπία, δημιουργώντας μια ηχητική εμπειρία. Σχετικά με τη δυσκολία που έχει αυτός ο πολύ απαιτητικός ρόλος της Γουίνι, η ηθοποιός είπε ότι όλοι οι ρόλοι στο θέατρο είναι δύσκολοι και απαιτητικοί, γι’ αυτό το θέατρο απαιτεί μεγάλη αφοσίωση. Αναφέρθηκε, επίσης, στον τρόπο που μεταφράστηκε το έργο από τον Δημήτρη Τάρλοου και υπογράμμισε τη δική της συνδρομή στη μετάφραση. Εξέφρασε την περιέργειά της να διαπιστώσει και η ίδια πώς θα είναι η παράσταση σε εξωτερικό χώρο, μιας και είναι ένα έργο κατεξοχήν για αίθουσα.

Ακόμα, μιλώντας για την υπόθεση του έργου, είπε ότι η παράσταση αυτή είναι ένας οδηγός ζωής για τον άνθρωπο.

Κλείνοντας τη συζήτησή μας, είπε ότι, για την ίδια, η κάθε παράσταση είναι μια περιπέτεια γοητείας, πόσο μάλλον αυτό το έργο του Μπέκετ, ο οποίος είναι το «εγγόνι» του Αισχύλου.

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