Η UEFA θέλει να ρίξει τον Ινφαντίνο από πρόεδρο της FIFA και… ψήνει τον Νασέρ αλ-Κελαϊφι να κατέβει υποψήφιος

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Η UEFA έχει φτάσει στα όριά της με την FIFA και την ιδιωτικοποίηση που πάει να φέρει στο Μουντιάλ μέσω… προσωπικών σχέσεων με την οικογένεια Τραμπ και σύμφωνα με το Politico έχει αποφασίσει να βρει ένα πρόσωπο που θα κοντράρει τον Τζιάνι Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Με τον Ινφαντίνο να έχει όλες τις ηπειρωτικές ομοσπονδίες με το μέρος του, ένα πρόσωπο κρίνεται ικανό να αμφισβητήσει τη θέση του και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον πείσουν να κατέβει αντίπαλός του στις εκλογές.

Ο λόγος για τον Καταριανό Νασέρ αλ-Κελαϊφί, τον πανίσχυρο άνδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στο ποδόσφαιρο και στο Κατάρ, ενώ έχει δημιουργήσει και αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο (beIN) το οποίο κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Κελαϊφί είναι μια ισχυρή προσωπικότητα και ενδεχόμενη συμμετοχή τους στις εκλογές θα αλλάξει τις ισορροπίες, καθώς θεωρείται δεδομένο πως εκτός από την Ευρώπη, θα… παρασύρει μαζί του και την ασιατική ζώνη, σε μεγάλο ποσοστό αν όχι ομόφωνα, ενώ και με χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ωκεανίας λόγω των διασυνδέσεών του και ως επιχειρηματίας, κρίνεται πως μπορεί να επηρεάσει.

Είναι ίσως η μόνη ή τουλάχιστον η πιο ισχυρή προσωπικότητα που μπορεί να πέσει στη μάχη για να ρίξει τον Ινφαντίνο ο οποίος με συμφωνίες και χρήματα στις μικρές ομοσπονδίες, έχει καταφέρει να εδραιωθεί για μια δεκαετία τώρα στην προεδρία της FIFA.

Τα λεφτά του… Κατάρ όμως μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση και η UEFA αντιλαμβανόμενη της δυναμικής του, θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη με τις 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, προκειμένου να διαμορφώσει μια κοινή στάση στο θέμα. Παράλληλα, ενδέχεται να συζητήσουν και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, πράγμα που ωστόσο δείχνει σχεδόν απίθανο, ειδικά όσον αφορά τις δύο συνδιοργανώτριες χώρες, Ισπανία και Πορτογαλία.

Ο αλ-Κελαϊφί εκτός από πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, είναι και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (European Club Association) και πρόεδρος του ομίλου μέσων ενημέρωσης beIN Media.

Πάντως, εκπρόσωπός του είπε ότι αυτή τη στιγμή «δεν έχει απολύτως καμία φιλοδοξία, καμία πρόθεση και κανένα ενδιαφέρον να αναλάβει τη θέση στη FIFA και θα συνεχίσει να στηρίζει διακριτικά όλους τους θεσμούς του παγκόσμιου και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Αυτό θέλει να αλλάξει η UEFA και να τον πείσει να το σκεφτεί πιο σοβαρά καθώς η κατάσταση με τον Ινφαντίνο στο τιμόνι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έχει εκτραχυνθεί.

«Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος παρακολουθεί στενά το σχέδιο της FIFA για την πώληση μεριδίων στις διοργανώσεις της, αναφερόμενος στην πιθανότητα να είναι υποψήφιος ο αλ-Κελαϊφί. «Το αν τελικά θα αποφασίσει να το κάνει είναι άλλο ζήτημα.»

Νωρίτερα την Τετάρτη, η FIFA ενημέρωσε τις ομοσπονδίες-μέλη της ότι έχουν προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να προσχωρήσουν στο σχέδιο του Ινφαντίνο, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας που θα αποσχιστεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Ελβετία, η οποία διοικεί το διεθνές ποδόσφαιρο.

Η UEFA, αλλά και τα ΜΜΕ αντέδρασαν με σφοδρή κριτική σε βάρος του Ινφαντίνο που με την επιστολή-τελεσίγραφο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις φήμες περί ιδιωτικοποίησης του Μουντιάλ, με τον Ελβετό παράγοντα να προσπαθεί να το… μαζέψει σήμερα, λέγοντας πως επρόκειτο όχι για «τελεσίγραφο, αλλά για πρόταση».

Μάλιστα, εκτός από την UEFA αντέδρασε κι άλλη ηπειρωτική ομοσπονδία, αυτή της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής (στην οποία υπάγονται οι ΗΠΑ…), η Concacaf, η οποία αντιδρά εκφράζοντας την ανησυχία της γι’ αυτή τη κίνηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την «πρόταση» θέλει να δίνει ποσοστό από 20% ως 30% σε ιδιώτες, εκτιμώντας πως η FIFA με επέκταση του Μουντιάλ σε 64 ομάδες, θα έχει έσοδα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και θα μοιράσει ποσά που μίνιμουμ για κάθε ομοσπονδία θα ανέρχεται στα 20 εκατ. δολάρια σε μια 4ετια, χρήματα που στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν διαθέτουν ως μπάτζετ μέσα σε μία δεκαετία ή και 20ετια για τα πολύ μικρά κράτη.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια έξυπνη «εξαγορά» που μπορεί να του εξασφαλίσει άλλη μία θητεία στη θέση του προέδρου εκτός κι αν ο Κελαϊφί πειστεί να κατέβει αντίπαλός του στις εκλογές όπου τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα…

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