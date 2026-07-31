Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο και Λέσβο – 112 για τη Φλόκα Αχαΐας, νέα εστία σε Αγρίνιο και Μεγαλόπολη

Takeaways by to pontiki AI Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα, με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση να καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, όπου απομακρύνθηκαν 59 πολίτες.

Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Μεγαλόπολη, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις σε Πάρο, Λέσβο, Άνδρο και Κάλυμνο.

Η Πολιτική Προστασία έχει κηρύξει πολλές περιοχές της χώρας σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης φλόγας.

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Σε πολλαπλά μέτωπα εξακολουθεί να επιχειρεί η Πυροσβεστική, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τις αναζωπυρώσεις και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Η μεγαλύτερη κινητοποίηση καταγράφεται στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ αυξημένη επιφυλακή υπάρχει σε Πάρο και Λέσβο.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση εμφανίζεται πιο ελεγχόμενη σε Άνδρο και Κάλυμνο, ενώ νέα πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ στη Φαλαισία Μεγαλόπολης και νωρίς το πρωί στην Αχαΐα.

Στην Αγία Παρασκευή το κυριότερο μέτωπο

Η προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης συνεχίζεται, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται κυρίως στην Αγία Παρασκευή. Στον Ασώματο η εικόνα είναι καλύτερη, χωρίς ωστόσο να έχει εκλείψει ο κίνδυνος νέων εστιών.

Η φωτιά έφτασε σε τμήμα του φοινικοδάσους της Πρέβελης και προκάλεσε ζημιές, όμως η Ιερά Μονή Πρέβελης δεν απειλήθηκε.

Στο πεδίο βρίσκονται 296 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Αναμένονται, επίσης, νέες δυνάμεις από την Αθήνα, ώστε να αντικατασταθούν πυροσβέστες που επιχειρούν επί πολλές ώρες.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων ήταν περιορισμένη, καθώς οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν σε ορισμένα σημεία τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οι έντονες αναταράξεις και η χαμηλή ορατότητα κατέστησαν ιδιαίτερα δύσκολες τις πτήσεις.

Με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη απομακρύνθηκαν 59 πολίτες από την παραλία της Πρέβελης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, με ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Φλόκας Αχαΐας προς την Άρλα

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με τις Αρχές να προχωρούν στην αποστολή μηνύματος μέσω του 112 για την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Φλόκας να κινηθούν προς την Άρλα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας απομακρυνθείτε προς Άρλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας . Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχηματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα.

Νέες εστίες μέσα στην καμένη έκταση της Πάρου

Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις μέσα στην έκταση που είχε ήδη οριοθετηθεί.

Το βάρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στη ζώνη ανάμεσα στο Καμάρι, την Αγκαιριά και το Άσπρο Χωριό. Μέσω του 112 ζητήθηκε από κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν προληπτικά τις συγκεκριμένες περιοχές.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Βοηθούν ακόμη εθελοντές, δύο δημοτικές υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Αστυνομικοί απομάκρυναν, παράλληλα, μοναχούς από τη Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Καλύτερη η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο

Στην Άνδρο, η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στην Παλαιόπολη και τον Κόλυμπο παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και για τον λόγο αυτό είχαν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Παραμένουν 25 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στις επιχειρήσεις είχε λάβει μέρος και ένα ελικόπτερο.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο Βαθύ της Καλύμνου. Η φωτιά εμφανίζει ύφεση, όμως οι άνεμοι κρατούν τις δυνάμεις σε επιφυλακή.

Στο νησί επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, με τη βοήθεια δημοτικών υδροφόρων.

Επιμένουν οι αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι

Στη Λέσβο, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αναζωπυρώσεις στην περιοχή του Πλωμαρίου.

Οι δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε καίρια σημεία, προκειμένου να αποτραπεί νέα επέκταση της πυρκαγιάς.

Φωτιά σε δασική περιοχή της Φαλαισίας

Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 στη Φαλαισία Μεγαλόπολης.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τη διερεύνηση των αιτίων ανέλαβε το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο για τα εγκλήματα εμπρησμού στην Αρκαδία.

Στην Αθήνα 71χρονος με σοβαρά εγκαύματα

Ένας 71χρονος από το Ρέθυμνο διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του.

Στην Άνδρο, πυροσβέστης που συμμετείχε στην κατάσβεση υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας.

Κατηγορία κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές

Πολύ υψηλός είναι για σήμερα, Παρασκευή, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην κατηγορία 4 βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και οι Κυκλάδες, ο Έβρος και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση οποιασδήποτε νέας πυρκαγιάς.

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