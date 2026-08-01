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01.08.2026 14:35

Εξιχνιάστηκε υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων στην Πτολεμαΐδα – Τους ανάγκαζαν σε εργασιακή εκμετάλλευση

01.08.2026 14:35
Ergates gis

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Αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών είναι δύο 51χρονοι, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη σε περιοχή της Εορδαίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και ο άλλος αναζητείται.

Σε βάρος των δύο 51χρονων αλλοδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία 57 αλλοδαπών ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση, σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλώρινας.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης χθες εντοπίσθηκαν σε τρία σπίτια σε περιοχή της Εορδαίας 51 αλλοδαποί και σε μία κατοικία σε περιοχή της Φλώρινας, άλλα έξι άτομα.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι 57 αλλοδαποί εισήλθαν στην Ελλάδα τo 2025 για εργασία και παρέδωσαν στον 51χρονο που αναζητείται, τα διαβατήριά τους για την έκδοση βίζας, έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά. Ο 51χρονος τους υπόδειξε τον χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τον μισθό τους, κάθε μήνα για την αποπληρωμή του «χρέους» τους.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, ο οποίος είχε τον ρόλο «επιστάτη» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 4.360 ευρώ, έξι χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους και κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άλλου 51χρονου συνεχίζονται, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 14:44
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