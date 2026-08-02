HELLENiQ ENERGY: 14 χρόνια υποτροφιών, 14 χρόνια ευκαιριών για τη νέα γενιά

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Δεκατέσσερα χρόνια μετά την έναρξή του, το Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY ξεπερνά, πλέον, τις 400 υποτροφίες, στηρίζοντας νέους και νέες που έχουν ακολουθήσει εκατοντάδες διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διαδρομές. Φέτος, 54 νέοι και νέες γίνονται μέρος αυτής της ιστορίας. Οι 37 προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Όλοι έχουν πλέον μπροστά τους μια κοινή αφετηρία, την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πού θα τους οδηγήσει αυτή η ευκαιρία είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει. Για όσους, όμως, βρέθηκαν κάποτε στο ίδιο σημείο εκκίνησης, η υποτροφία έχει, ήδη, μετατραπεί σε εμπειρίες, επιλογές και επαγγελματικά βήματα που διαμόρφωσαν τη ζωή τους.

Η Μαριλένα θυμάται ακόμη τη στιγμή που έμαθε ότι είχε επιλεγεί. «Ήταν χαρά και δικαίωση μαζί. Είναι μοναδικό συναίσθημα, όταν μία εταιρεία, όπως η HELLENiQ ENERGY, πιστεύει σε εσένα». Η στήριξη, που έλαβε, της επέτρεψε να αφοσιωθεί στις σπουδές της. Στην πορεία, όμως, φαίνεται πως άλλαξε και κάτι ακόμη: ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε τις δυνατότητές της. «Άρχισα να βάζω πιο υψηλούς στόχους». Και μαζί με αυτούς, ήρθαν και οι ευκαιρίες που κάποτε μπορεί να έμοιαζαν πιο δύσκολες. «Μπόρεσα να διεκδικήσω ευκαιρίες, που πριν δίσταζα». Σήμερα, έχοντας προχωρήσει επαγγελματικά στον χώρο της μηχανικής στο εξωτερικό, κρατά από εκείνη την περίοδο κάτι που ξεπερνά την ίδια την υποτροφία. «Είναι η απόδειξη ότι κάποιος επένδυσε πραγματικά σε εμένα».

Μαριλένα Μαργέτη, Υπότροφος 2022 – 2023

Για τον Βασίλη, όλα ξεκίνησαν με ένα αίσθημα επιβεβαίωσης: «Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου. Από εκείνες που λες, κάτι κάνω σωστά». Η υποτροφία αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία που ακολούθησε στον τραπεζικό κλάδο, ενώ, σταδιακά, επηρέασε και τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε την επαγγελματική του ζωή. «Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπω την καριέρα μου». Και χρόνια μετά, υπάρχει κάτι που εξακολουθεί να έχει σημασία: «Είναι μια υπενθύμιση ότι κάποιος πίστεψε σε εμένα από νωρίς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία».

Βασίλης Τζάκος, Υπότροφος 2016 – 2017

Η ιστορία του Αλέξη ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, από μια αίτηση που έκανε από το σπίτι του. Ακολούθησαν έξι χρόνια σπουδών και εμπειριών στο εξωτερικό, και, στη συνέχεια, η επιστροφή του στην Ελλάδα, όπου δημιούργησε τη δική του επιχείρηση. Για εκείνον, η υποτροφία είχε πολύ πρακτική σημασία: του έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στις σπουδές του χωρίς το συνεχές άγχος της κάλυψης των διδάκτρων. «Ήταν μια στήριξη που με βοήθησε να αφιερωθώ σε αυτό που ήθελα να πετύχω». Σήμερα, βλέπει την εμπειρία αυτή και μέσα από τους ανθρώπους που γνώρισε στην πορεία. «Τώρα ανήκω σε μια ξεχωριστή κοινότητα ταλαντούχων ανθρώπων που συνεχώς εξελίσσεται».

Αλέξης Σανδραβέλης Παντελιάδης, Υπότροφος 2024 – 2025

Το αίσθημα του «ανήκειν» που περιγράφει ο Αλέξης είναι κάτι που συναντά κανείς συχνά στις αφηγήσεις των υποτρόφων της HELLENiQ ENERGY. Μια κοινή εμπειρία που, για πολλούς, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε ένα δίκτυο σχέσεων, συνεργασιών και αμοιβαίας υποστήριξης. Σε αυτήν τη λογική δημιουργήθηκε και η HELLENiQ ENERGY Alumni Community, η οποία συμπληρώνει έναν χρόνο λειτουργίας και φιλοδοξεί να μεγαλώνει κάθε χρόνο μαζί με τους νέους υποτρόφους που εντάσσονται σε αυτή, κρατώντας ενεργούς τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν μέσα από το Πρόγραμμα.

Στην HELLENiQ ENERGY Alumni Community συναντώνται άνθρωποι που ακολούθησαν διαφορετικές πορείες. Κάποιοι συνέχισαν στο εξωτερικό. Κάποιοι επέστρεψαν στην Ελλάδα. Κάποιοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, ενώ άλλοι ακολούθησαν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική κατεύθυνση σε διαφορετικούς κλάδους. Αυτό είναι και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του Προγράμματος. Η υποτροφία προσφέρει την ευκαιρία. Το πώς θα την αξιοποιήσει ο καθένας εξαρτάται από τις επιλογές και τις φιλοδοξίες του.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της HELLENiQ ENERGY στον χώρο της εκπαίδευσης και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων που στηρίζουν τη νέα γενιά. Την τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος έχει επενδύσει περισσότερα από €15 εκατ. σε εκπαιδευτικές δράσεις, που έχουν ωφελήσει περισσότερους από 300.000 μαθητές και φοιτητές.

Πίσω από κάθε υποτροφία υπάρχει μια προσωπική απόφαση, ένας στόχος που κάποτε έμοιαζε μακρινός και τελικά έγινε πραγματικότητα. Ίσως εκεί να βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία του Προγράμματος Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY, στους ανθρώπους που συνεχίζουν να εξελίσσονται χρόνια μετά την ημέρα που έλαβαν την υποτροφία τους.

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