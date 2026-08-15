Ινδονησία: Δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ – Ζημίες σε κτίρια (Videos)

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε νωρίς το πρωί την ανατολική Ινδονησία, στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες. Οι Αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο συνεχίζουν να παρακολουθούν τη στάθμη της θάλασσας και να αποτιμούν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής δύο θάνατοι, ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Η Κοινή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας ανέφερε ότι μία 54χρονη έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε κτίριο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές περιοχές, με τις Αρχές να τονίζουν ότι ο απολογισμός παραμένει προκαταρκτικός και ότι συνεχίζεται η επιβεβαίωση των πληροφοριών για νεκρούς και ζημιές.

A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and… pic.twitter.com/lcbLMBfpfy — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Μετά τον σεισμό είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι παραθαλάσσιων περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν άμεσα προς σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η προειδοποίηση ήρθη αργότερα, με την ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής να επισημαίνει ότι η παρακολούθηση της στάθμης της θάλασσας συνεχίζεται.

JUST IN – Tsunami warning issued after magnitude 7.7 earthquake strikes Indonesia, EMSC says. Footage said to be recorded in Indonesia shows water receding. pic.twitter.com/w1ymag6K81 August 14, 2026

Οι Αρχές κατέγραψαν κύματα τσουνάμι ύψους από 19 έως 30 εκατοστά.

Μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων

Στη Μαουμέρε της Φλόρες, κάτοικοι έσπευσαν προς υψηλότερα σημεία, ενώ σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου είχε προηγηθεί ορατή υποχώρηση της θάλασσας.

Breaking : News Visuals shows the moments of intensity of 7.7 Magnitude of Earthquake in Indonesia the whole building shaking and peoples running in Panic pic.twitter.com/QkBs3o5Flg — World Updates (@Updatesofwworld) August 14, 2026

Εικόνες που μετέδωσε η ινδονησιακή τηλεόραση έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν και την περιοχή Ναγκεκέο, καθώς και κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές.

Gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8).



Pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 kilometer, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.



Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah NTT hingga Sulawesi Selatan. pic.twitter.com/Tti4SKgiHd — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) August 15, 2026

Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν καλέσει τους κατοίκους κατά μήκος των βόρειων ακτών της Φλόρες, καθώς και ορισμένων νότιων νησιωτικών περιοχών, να απομακρυνθούν άμεσα και με δικά τους μέσα προς ασφαλέστερα σημεία.

BREAKING : Residents moving to higher ground following Tsunami warning.



This early morning Indonesia timing a magnitude of 7.7 Rocks Indonesia will continuous Around 15 aftershocks. pic.twitter.com/Mg1DDQ9obD — World Updates (@Updatesofwworld) August 15, 2026

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