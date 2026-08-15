Ινδονησία: Δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,7 Ρίχτερ – Ζημίες σε κτίρια (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που έπληξε νωρίς το πρωί την ανατολική Ινδονησία, στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της νήσου Φλόρες. Οι Αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο συνεχίζουν να παρακολουθούν τη στάθμη της θάλασσας και να αποτιμούν τις ζημιές στις πληγείσες περιοχές.
Σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής δύο θάνατοι, ενός άνδρα και μιας γυναίκας.
Η Κοινή Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας ανέφερε ότι μία 54χρονη έχασε τη ζωή της όταν κατέρρευσε κτίριο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές περιοχές, με τις Αρχές να τονίζουν ότι ο απολογισμός παραμένει προκαταρκτικός και ότι συνεχίζεται η επιβεβαίωση των πληροφοριών για νεκρούς και ζημιές.
Μετά τον σεισμό είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι παραθαλάσσιων περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν άμεσα προς σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.
Η προειδοποίηση ήρθη αργότερα, με την ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας, κλιματολογίας και γεωφυσικής να επισημαίνει ότι η παρακολούθηση της στάθμης της θάλασσας συνεχίζεται.
Οι Αρχές κατέγραψαν κύματα τσουνάμι ύψους από 19 έως 30 εκατοστά.
Στη Μαουμέρε της Φλόρες, κάτοικοι έσπευσαν προς υψηλότερα σημεία, ενώ σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου είχε προηγηθεί ορατή υποχώρηση της θάλασσας.
Εικόνες που μετέδωσε η ινδονησιακή τηλεόραση έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν και την περιοχή Ναγκεκέο, καθώς και κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν καλέσει τους κατοίκους κατά μήκος των βόρειων ακτών της Φλόρες, καθώς και ορισμένων νότιων νησιωτικών περιοχών, να απομακρυνθούν άμεσα και με δικά τους μέσα προς ασφαλέστερα σημεία.
Διαβάστε επίσης:
Έδεσσα: Νεκρός βρέθηκε ο 31χρονος που αγνοούνταν από τις 6 Αυγούστου
Φωτιά στη Σίβηρη: Ελεύθεροι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ – 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες, 4 συλλήψεις
Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Ηρακλείου-Μοιρών – Επιχείρηση απεγκλωβισμού ζευγαριού ηλικιωμένων (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.