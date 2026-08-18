Κυπριακά ΜΜΕ: Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και Μακρόν ξεκινούν τις εργασίες για το καλώδιο, με navtex και γαλλικά πλοία για έρευνα

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Οι συζητήσεις για την επανεκκίνηση του Great Sea Interconnector (GSI) φαίνεται πως περνούν πλέον από το επίπεδο των σχεδιασμών στην προετοιμασία συγκεκριμένων κινήσεων.

Μετά την υπογραφή, στις 5 Αυγούστου 2026, των συμφωνιών μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI, Meridiam και Nexans, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την οριστικοποίηση της διαδρομής του καλωδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Κυπριακό Philenews, το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο πρόσφατων τηλεφωνικών επαφών του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Κοινή εκτίμηση φέρεται να είναι ότι η επανεκκίνηση του έργου απαιτεί την ολοκλήρωση των τεχνικών προετοιμασιών από τη Meridiam και τη Nexans και, αμέσως μετά, την έκδοση ελληνικής navtex για την επιστροφή των ερευνητικών πλοίων στην περιοχή.

Το επόμενο βήμα στη θάλασσα και ο γαλλικός ρόλος

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% των βυθομετρήσεων. Το υπόλοιπο τμήμα, ωστόσο, θεωρείται το πλέον απαιτητικό, τόσο τεχνικά όσο και γεωπολιτικά, καθώς περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες η Τουρκία προβάλλει αξιώσεις.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποια εταιρεία ή κοινοπραξία θα αναλάβει τις νέες έρευνες ούτε ποια πλοία θα χρησιμοποιηθούν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και αλλαγή συνεργάτη της Nexans, με πιθανή συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ή κοινοπραξίας. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, διαμορφώνεται σταδιακά ένα ιδιαίτερα ισχυρό γαλλικό αποτύπωμα στο έργο: η Meridiam ως βασικός μέτοχος του GSI, η Nexans για την κατασκευή και πόντιση του καλωδίου και ενδεχομένως γαλλική εταιρεία για τις τελικές θαλάσσιες έρευνες.

Η εξέλιξη αποκτά και γεωπολιτική σημασία, καθώς η γαλλική κυβέρνηση φέρεται να στηρίζει ενεργά την υλοποίηση της διασύνδεσης. Ενδεικτική ήταν η δημόσια δήλωση του επικεφαλής της Meridiam, Τιερί Ντεό, κατά την υπογραφή των συμφωνιών, ότι ο Εμανουέλ Μακρόν στηρίζει θερμά το έργο.

Στο επίκεντρο και οι διασυνδέσεις με Ισραήλ και Λίβανο

Παράλληλα με το σκέλος Ελλάδας – Κύπρου, κινείται και η προοπτική επέκτασης της διασύνδεσης προς το Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη υποβάλει στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ τα απαραίτητα στοιχεία για την έναρξη της διαδικασίας κατανομής του κόστους της επένδυσης.

Το υποθαλάσσιο τμήμα Κύπρου – Ισραήλ υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 324 χιλιόμετρα, με βάθος έως 2.400 μέτρα και δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ισχύος 1.000 MW. Η κυπριακή πλευρά αναμένεται να φιλοξενήσει τον σταθμό μετατροπής στην Κοφίνου, ενώ ο αντίστοιχος σταθμός στο Ισραήλ προβλέπεται στη Χαντέρα.

Νέα διαβούλευση σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για το έργο, αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο. Στο ευρύτερο ενεργειακό σχέδιο εντάσσεται και η πιθανή ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Λιβάνου.

Για τη σχετική μελέτη έχει ζητηθεί χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ ενδιαφέρον για τις έρευνες και την κατασκευή φέρεται να έχουν εκδηλώσει και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω κρατικών εταιρειών.

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