Axios: Οι ΗΠΑ έφτιαξαν «αθόρυβα» μυστικό «διάδρομο» στο Ορμούζ – 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δημιούργησαν έναν θαλάσσιο διάδρομο στο Στενό του Ορμούζ, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η επιχείρηση συντονίζεται από ειδική δύναμη και εξασφαλίζει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως μέσω του νότιου διαύλου.

Μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παρέχουν προστασία στα πλοία από ιρανικούς πυραύλους Κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στρατιωτική εκστρατεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ περιόρισε τις δυνατότητες των ιρανικών συστημάτων ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή του Στενού.

Παρά τις προσπάθειες του Ιράν να παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει πολλές επιθέσεις και διατηρούν τον έλεγχο της νότιας λωρίδας.

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει έναν οργανωμένο θαλάσσιο διάδρομο στο Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τις επιπτώσεις του πολέμου στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες και επιτρέπει σε 15 έως 20 δεξαμενόπλοια κάθε βράδυ να εισέρχονται και να εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ μέσω νότιου διαύλου, κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής μεταφέρονται πλέον περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Πως λειτουργεί ο διάδρομος στο Στενό του Ορμούζ

Η αμερικανική επιχείρηση δεν περιορίζεται στη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο προς τα έξω.

Ο αμερικανικός στρατός βοηθά επίσης άδεια δεξαμενόπλοια να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω του Στενού του Ορμούζ, να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να αναχωρούν.

Σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, «ελέγχουμε τη νότια λωρίδα του Στενού του Ορμούζ εδώ και δύο μήνες». Όπως υποστήριξε, οι Φρουροί της Επανάστασης μπορούν να δημιουργούν προβλήματα, αλλά δεν ελέγχουν το στενό.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ειδική δύναμη που λειτουργεί από το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, σε συνεργασία με χώρες του Κόλπου.

Κάθε ημέρα καταρτίζονται:

κατάλογος των πλοίων που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο προς την Αραβική Θάλασσα,

κατάλογος μισθωμένων άδειων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς τα λιμάνια των χωρών του Κόλπου για να παραλάβουν νέο φορτίο πετρελαίου.

Τα πλοία κινούνται τη νύχτα σε δύο μεγάλες ομάδες, μία προς κάθε κατεύθυνση και σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, ακολουθώντας οδηγίες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μαχητικά αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυραύλους Κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Περιορισμένη η ιρανική επιτήρηση

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, η επιχείρηση κατέστη δυνατή μετά από στρατιωτική εκστρατεία δύο εβδομάδων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία περιόρισε τις δυνατότητες των ιρανικών συστημάτων ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης.

Η Τεχεράνη έχει πλέον μειωμένη εικόνα της κυκλοφορίας στον νότιο δίαυλο. Η παρακολούθηση βασίζεται σε ορισμένα ραντάρ που αποκαταστάθηκαν, καθώς και σε παρατηρητές πάνω σε ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι, λόγω της περιορισμένης επιτήρησης, το Ιράν εξαπολύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους Κρουζ προς περιοχές όπου εκτιμά ότι μπορεί να κινούνται πλοία.

Ορισμένα πλοία έχουν πληγεί, ωστόσο πολλές επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, καταρρίφθηκαν οκτώ ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δύο πύραυλοι Κρουζ.

Έως 20 εκατ. βαρέλια σε ορισμένες νύχτες

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 15 έως 20 δεξαμενόπλοια περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο δίαυλο του Στενού του Ορμούζ προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι μέσες ημερήσιες εξαγωγές αυξάνονται και έχουν πλέον πλησιάσει τα 10 εκατ. βαρέλια.

Σε ορισμένες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων, η ποσότητα πετρελαίου που βγήκε από τον Κόλπο έφτασε τα 15 έως 20 εκατ. βαρέλια.

Μία νύχτα αυτής της εβδομάδας είχαν προγραμματιστεί περισσότερες από 20 διελεύσεις πλοίων από τη νότια λωρίδα, με περίπου 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου να εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να εξαχθούν.

Τραμπ: «Τεράστια ποσότητα πετρελαίου βγαίνει από το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι «μια τεράστια ποσότητα πετρελαίου βγαίνει από το Στενό του Ορμούζ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «σπαταλά χρόνο».

Για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν είπε ότι η χώρα «εξακολουθεί να έχει κάποιες δυνάμεις», αλλά συνολικά αποτελεί πλέον «σκιά του εαυτού της».

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