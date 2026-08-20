Ταϊλάνδη: Στιγμές τρόμου για τουρίστες – Τους παρέσυραν ορμητικά νερά, σώθηκαν τελευταία στιγμή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στιγμές τρόμου για ομάδα τουριστών στον καταρράκτη Mae Sa, στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη, όταν ξαφνική υπερχείλιση προκάλεσε ισχυρό χείμαρρο, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στην Ταϊλάνδη, οι τουρίστες φαίνονται να παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα στο νερό και να προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.

WATCH: Heart-stopping video shows tourists caught in a sudden flash flood at a waterfall in Thailand.



The water came rushing through Mae Sa Waterfall in Chiang Mai, sweeping several people downstream within seconds.



Park rangers eventually helped get everyone to safety, with… pic.twitter.com/i28pqZdjUc — Fox News (@FoxNews) August 19, 2026

Οι δασοφύλακες τελικά βοήθησαν όλους όσους βρέθηκαν στο σημείο να μεταφερθούν με ασφάλεια, με τους τουρίστες να φέρονται να έχουν υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ξαφνική αλλαγή της ροής του νερού είχε ακούσει προειδοποιητικό σφύριγμα από υπάλληλο του πάρκου. Όπως δήλωσε, ετοιμαζόταν να πλησιάσει στον καταρράκτη για να τραβήξει φωτογραφίες όταν τα νερά άρχισαν ξαφνικά να φουσκώνουν.

Μετά το περιστατικό, η πρόσβαση στον καταρράκτη Mae Sa περιορίστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Drone της Amazon πέταξε δέμα στην πισίνα πελάτισσας αντί να το αφήσει στην πόρτα της (Video)

Προκαλεί ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ για τον θάνατο του Σολωμού: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»

Ιράν: Ο Αραγτσί απαντά στον Τραμπ για τον «οικονομικό πόλεμο» – Νέα κλιμάκωση με κυρώσεις και απειλές