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20.08.2026 12:15

Στέφανος Μάνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

20.08.2026 12:15
stefanos-manos-kidia

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Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς και φίλοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτισαν σήμερα, (20/8) τον Στέφανο Μάνο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και άλλοι.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 13:03
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