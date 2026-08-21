Σωληνουργεία Κορίνθου: Σύμβαση έως 250 εκατ. δολάρια για το μεγάλο ενεργειακό έργο Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη

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Μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συμβάσεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Σωληνουργεία Κορίνθου, αναλαμβάνοντας την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για την πρώτη φάση του έργου Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται μεταξύ 200 και 250 εκατ. δολαρίων, ενώ το έργο αφορά την παραγωγή περίπου 250 χιλιομέτρων σωλήνων, συνολικού βάρους 120.000 τόνων, για το υποθαλάσσιο δίκτυο αγωγών του Rovuma LNG Phase 1.

Σύμφωνα με τη Cenergy Holdings, η ανάθεση πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του Area 4, με επικεφαλής την ExxonMobil Moçambique, Limitada, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου.

Η νέα σύμβαση ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της Σωληνουργείας Κορίνθου σε μεγάλα ενεργειακά projects και ειδικότερα στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών.

Παραγωγή 120.000 τόνων στη Θίσβη

Το έργο που αναλαμβάνει η ελληνική εταιρεία περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 250 χιλιομέτρων σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), με διαμέτρους από 20 έως 24 ίντσες.

Οι σωλήνες προορίζονται για το υποθαλάσσιο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου του Rovuma LNG και έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις που δημιουργεί η λειτουργία αγωγών σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Η σύμβαση δεν περιορίζεται στην παραγωγή των σωλήνων. Περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή αντιδιαβρωτικής επένδυσης, καθώς και επένδυσης σκυροδέματος (Concrete Weight Coating), που απαιτείται για την προστασία και τη σταθερότητα των αγωγών στο υποθαλάσσιο περιβάλλον.

Το σύνολο της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργείας Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία και για την εγχώρια βιομηχανική δραστηριότητα.

Συμφωνία έως 250 εκατ. δολάρια

Η οικονομική αξία της ανάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 200 και 250 εκατ. δολαρίων, τοποθετώντας τη συγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ των σημαντικών διεθνών έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια αγορά αγωγών για ενεργειακές υποδομές, συμμετέχοντας σε σύνθετα έργα που απαιτούν εξειδικευμένες προδιαγραφές παραγωγής και αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

Η ανάθεση του Rovuma LNG διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των υποθαλάσσιων ενεργειακών έργων και ενισχύει το ανεκτέλεστο έργων της.

Ο γενικός διευθυντής της Σωληνουργείας Κορίνθου, Ηλίας Μπεκίρος, υπογράμμισε ότι η επιλογή της εταιρείας για το συγκεκριμένο project αντανακλά την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις τεχνικές και παραγωγικές δυνατότητές της.

Όπως ανέφερε, η σύμβαση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας ως συνεργάτη σε έργα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών διεθνούς εμβέλειας.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το Rovuma LNG

Το Rovuma LNG αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές αναπτύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μοζαμβίκη και εντάσσεται στα σχέδια αξιοποίησης των σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της λεκάνης Rovuma.

Διαχειριστής του Area 4 είναι η Mozambique Rovuma Venture (MRV), κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι ExxonMobil, Eni και CNPC.

Η MRV κατέχει ποσοστό 70% στη σύμβαση παραχώρησης του Area 4. Το υπόλοιπο 30% κατανέμεται μεταξύ των XRG, Kogas και της κρατικής Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), οι οποίες διαθέτουν από 10% η καθεμία.

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, η συμμετοχή σε ένα project αυτής της κλίμακας προσθέτει μία ακόμη μεγάλη διεθνή σύμβαση στο χαρτοφυλάκιό της, με παραγωγή που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και προϊόν που θα κατευθυνθεί σε μία από τις σημαντικότερες νέες ενεργειακές υποδομές της Αφρικής.

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