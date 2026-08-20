Ελαιόλαδο: Μάχη για τη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου – Πρόταση εξαγοράς 470 εκατ. ευρώ από την Dcoop

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Σε μια μεγάλη επιχειρηματική μάχη με φόντο την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου εξελίσσεται η διεκδίκηση της Deoleo, του μεγαλύτερου εμφιαλωτή και εμπόρου ελαιολάδου διεθνώς. Ο ισπανικός αγροδιατροφικός συνεταιριστικός όμιλος Dcoop κατέθεσε πρόταση εξαγοράς ύψους 470 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας να αποκτήσει τον έλεγχο μιας εταιρείας με ισχυρά εμπορικά σήματα και παρουσία σε πολλές αγορές.

Η πρόταση έδωσε άμεσα ώθηση στη μετοχή της Deoleo, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 17%, καθώς η αγορά προεξοφλεί εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό μέλλον της εταιρείας.

Η Dcoop φαίνεται να αποκτά προβάδισμα, χωρίς όμως η υπόθεση να έχει κλείσει. Για τη Deoleo υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους διεκδικητές, μεταξύ των οποίων ιταλικές, γαλλικές και αυστραλιανές εταιρείες.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σε έναν κλάδο που πέρασε τα τελευταία χρόνια από πρωτοφανείς αναταράξεις στην παραγωγή και στις τιμές.

Τα ισχυρά brands

Η Deoleo βρίσκεται πίσω από ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα ελαιολάδου διεθνώς, μεταξύ των οποίων τα Bertolli και Carbonell.

Αυτό ακριβώς το χαρτοφυλάκιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η αξία της δεν περιορίζεται στις ποσότητες ελαιολάδου που εμπορεύεται, αλλά στη δυνατότητά της να φτάνει μέσω ισχυρών brands απευθείας στα ράφια μεγάλων αγορών.

Για την Dcoop, μια ενδεχόμενη εξαγορά θα σήμαινε επομένως πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στο τελικό στάδιο της αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την εμπορία και τον καταναλωτή.

Παράλληλα, η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος προσπαθεί να βρει ξανά τις ισορροπίες του μετά τις μεγάλες ανατροπές των προηγούμενων ετών.

Από την εκτόξευση των τιμών στη σταθεροποίηση

Η παγκόσμια αγορά ελαιολάδου γνώρισε έντονες διακυμάνσεις, με την περιορισμένη παραγωγή να εκτοξεύει τις τιμές και να πιέζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε κυρίως η Ισπανία, η οποία μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της διεθνούς αγοράς. Η ισπανική παραγωγή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι εξελίξεις στη χώρα επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς τιμές.

Οι αλλεπάλληλες περίοδοι ξηρασίας, η λειψυδρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ασθένειες στις καλλιέργειες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή, οδηγώντας σε μεγάλες αυξήσεις τιμών.

Η κατάσταση αυτή φαίνεται πλέον να αποκλιμακώνεται. Η ίδια η Deoleo έχει επισημάνει ότι η περίοδος πρωτοφανούς αστάθειας των προηγούμενων ετών δίνει σταδιακά τη θέση της σε περισσότερο σταθερές συνθήκες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαφανιστεί. Η κλιματική αλλαγή και η διαθεσιμότητα νερού εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την παραγωγή, ενώ μια κακή σοδειά σε μεγάλες παραγωγικές χώρες μπορεί να ανατρέψει γρήγορα τις ισορροπίες.

Η σημασία για την αγορά

Η μάχη για τη Deoleo δείχνει ταυτόχρονα ότι, παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών, οι μεγάλοι όμιλοι βλέπουν σημαντικές προοπτικές στον κλάδο.

Το ελαιόλαδο παραμένει προϊόν με αυξανόμενη διεθνή αναγνωρισιμότητα, ενώ η διεύρυνση της κατανάλωσης σε αγορές πέρα από τις παραδοσιακές χώρες της Μεσογείου δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συγκέντρωση μεγαλύτερου μέρους της διεθνούς εμπορίας σε μεγάλους ομίλους και ισχυρά brands επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα, από τις τιμές παραγωγού μέχρι τις εξαγωγές και τη θέση του ελληνικού ελαιολάδου στις ξένες αγορές.

Η προσφορά των 470 εκατ. ευρώ αποτελεί πλέον το επόμενο επεισόδιο σε αυτή τη διαδικασία συγκέντρωσης. Και με περισσότερους από έναν ενδιαφερόμενους να βρίσκονται στο παιχνίδι, η μάχη για τον μεγαλύτερο εμφιαλωτή ελαιολάδου στον κόσμο κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.

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