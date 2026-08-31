Εβδομάδα Θεσσαλονίκης και… Ηρακλείου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το μήνυμα Σαμαρά στην… παράταξη, η απάντηση Άδωνι, ο Πέτρος Κόκκαλης και τα γκάλοπ  

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Στη Θεσσαλονίκη στρέφονται τα βλέμματα όλων αυτή την εβδομάδα, καθότι το σαββατοκύριακο έχουμε εγκαίνια ΔΕΘ.

Αλλά η δράση θα ξεκινήσει νωρίτερα. Και θα έχει και… Ηράκλειο, αλλά και… Βουλή.

Βλέπετε, την Τετάρτη 2 του μήνα θα πάει ο Αλέξη Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Η αναπόφευκτη σύγκριση με το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του 2014, με το οποίο κέρδισε αμέσως μετά τις εκλογές, θα δώσει και μία γεύση «νέου, ώριμου και ρεαλιστή Τσίπρα». Στην πραγματικότητα θα αναμετρηθεί ο Τσίπρας με τον… Τσίπρα.

Την ίδια ημέρα θα έχουμε μάχη στο κοινοβούλιο, καθώς οι πρώην σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής.

Η ΝΔ δεν ψηφίζει, η προοδευτική αντιπολίτευση θα συσπειρωθεί εναντίον της, και η Κουμουνδούρου θα μπορεί να λέει ότι είναι κανονική αριστερή αντιπολίτευση, που ενοχλεί – κάπως έτσι το 3% μπορεί να γίνει εφικτός στόχος.

Τη Πέμπτη θα έχουμε όλο το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για την 3η Σεπτέμβρη και την Παρασκευή πάει για τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παράπονο δεν έχετε, κατευθείαν στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας μπαίνουμε…

Η 3η Σεπτέμβρη και ο Ανδρέας Παπανδρέου

Στο Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ θα σημάνει την τελική αντεπίθεση για τη δεύτερη θέση. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά και κυνικά: Ή μειώνει τη διαφορά από την ΕΛΑΣ και αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στην κεντροαριστερά ή παγιώνεται και εγκλωβίζεται στην τρίτη θέση που μοιραία οδηγεί σε δύο παγίδες: Την εσωκομματική γκρίνια «πού πάμε;» και την ένταση της σεναριολογίας ότι την επομένη ημέρα της κάλπης θα συνεργαστεί με τη ΝΔ, καθότι τρίτο κόμμα και νέες εκλογές είναι καταστροφικός συνδυασμός.

Στο Ηράκλειο λοιπόν επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης να γίνει ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη κι αυτή είναι μία κίνηση και αμφιλεγόμενη, αλλά και με συμβολισμό – η Κρήτη ήταν πάντα το «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά τώρα θα έχει και ένα παραπάνω ενδιαφέρον: Θα γίνει την ώρα που οι φήμες ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου (γιος του πρώην πρωθυπουργού) θα μπει στην πολιτική και θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής ακριβώς στο… Ηράκλειο. Ε, όπως και να το δει κανείς, Ανδρέας Παπανδρέου και 3η Σεπτέμβρη, προκαλούν θετικούς συνειρμούς στην πραράταξη.

Τα πρώτα γκάλοπ έρχονται

Αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι μετρήσεις των τάσεων στην κοινή γνώμη. Προσοχή, δεν μιλάμε κατ’ ανάγκην για δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευτούν. Ή τουλάχιστον δεν θα δημοσιευτούν όλες. Αλλά για μετρήσεις «προκαταρκτικές» – για να ξέρουν οι πιο ειδικοί και οι πλέον ενδιαφερόμενοι από ποια αφετηρία ξεκινάει η μάχη, πριν τη ΔΕΘ και πόσο θα επηρεάσει αυτή η μάχη.

Η ολοκληρωμένη εικόνα θα δοθεί γύρω στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Όταν θα περάσουν όλοι οι αρχηγοί από τη ΔΕΘ δηλαδή.

Θα είναι μακρύς δρόμος έτσι κι αλλιώς…

Το μήνυμα Σαμαρά για το νέο κόμμα

Ο Αντώνης Σαμαράς το έστειλε το μήνυμα: Ψήφος στο νέο κόμμα δεν είναι ψήφος ενάντια στην παράταξη – το αντίθετο. Η ψήφος στη ΝΔ είναι ψήφος στο σημιτικό ΠΑΣΟΚ και στο παλιό ΛΑΟΣ, είπε με έμμεσο πλην σαφή τρόπο.

Ο διευθυντής του γραφείου του και στενότατος συνεργάτης του, ο Νίκος Τσούτσιας το είπε καθαρά και απομένει να… «διαβαστεί» από το δεξιό κοινό. Και αιτιολόγησε την ανάγκη για νέο κόμμα, λέγοντας «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαπιστωμένη έλλειψη κοινωνικής εκπροσώπησης».

Πώς αλλιώς να το πει ο άνθρωπος ότι είναι δεδομένη η πολιτική πρωτοβουλία Σαμαρά;

Χρόνο δεν είπε, αλλά δεν θα αργήσει μάλλον…

Βέβαια ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε μία απάντηση σε αυτά περί ΛΑΟΣ και ένα δίκιο το έχει: Ο ίδιος και άλλοι από το ΛΑΟΣ πήγαν επί των ημερών Σαμαρά στη ΝΔ και επίσης ο ΛΑΟΣ ήταν σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ επί ημερών προέδρου Αντώνη.

Ο Κόκκαλης

Ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να δίνει ρόλους σε παλιά του στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ – έστω και συνεργαζόμενους με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι «γέννημα θρέμμα». Το λέω για τον Πέτρο Κόκκαλη, ο οποίος εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής, μετά έκανε δικό του κόμμα και τώρα ανέλαβε το «ψηφιακό» κομμάτι της οργάνωσης της ΕΛΑΣ.

Οι (πολύ) παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται – είναι… «σωκρατικές» και όχι πλατωνικές…

Πίεση των επιχειρηματικών φορέων προς την Κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα με τον πραγματικό (δηλαδή αποπληθωρισμένο) τζίρο στο λιανεμπόριο να εμφανίζεται μειωμένος στο πρώτο εξάμηνο 2026, τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να πατούν απότομο φρένο τον Ιούνιο και τα συνεχώς αυξανόμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία έχουν οδηγήσει τους όλους τους επιχειρηματικούς φορείς να πυροβολούν «κατά ριπάς» την Κυβέρνηση με διάφορα αιτήματα ενόψει της ΔΕΘ.

Ενδεικτικά κάποια από τα ζητούμενα των εκπροσώπων εμπόρων, βιοτεχνών, επαγγελματιών και βιομηχάνων, είναι: Επαναφορά των 120 δόσεων, ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, ουσιαστική πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και κοινοτικά προγράμματα, μείωση του λειτουργικού και μη μισθολογικού κόστους, σταθερό και δικαιότερο φορολογικό περιβάλλον και ο κατάλογος των αιτημάτων πραγματικά δεν τελειώνει.

Χωρίς αμφιβολία το κυβερνητικό επιτελείο έχει πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να δώσει πειστικές απαντήσεις έστω και σε κάποια από αυτά τα αιτήματα… Για να δούμε θα τα καταφέρει;

Συγκέντρωση στις τραπεζοασφάλειες και το…προαίσθημα για την Optima

Πολύ σημαντικοί είναι οι επόμενοι τρεις μήνες για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά καθώς τρία μεγάλα deals που αφορούν στο bancassurance, δηλαδή της Εθνικής με την Allianz, της Eurobank με την EuroLife και της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.

Πρόκειται για μία πολύ έντονη τάση συγκέντρωσης στον τραπεζοασφαλιστικό κλάδο που αναμένεται να συνεχιστεί ενώ κύκλοι της αγοράς, θεωρούν ότι πολύ γρήγορα αναμένεται να επεκταθεί και προς τον τομέα της Υγείας.

Πάντως η μόνη τράπεζα που δεν έχει ακόμα κάνει μία κίνηση συνεργασίας με ασφαλιστική προς το bancassurance είναι η Optima Bank, αν και έχουμε ένα έντονο… προαίσθημα ότι αυτό σύντομα θα αλλάξει.

Η ΜΕΓΑ μεγαλώνει παραγωγή, αλλά πιέζονται τα κέρδη

Δύο νέες παραγωγικές μονάδες, μεγαλύτερος τζίρος, αλλά και πιέσεις στην τελική γραμμή του ισολογισμού συνθέτουν την εικόνα της ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής. Η ελληνική βιομηχανία συνέχισε το 2025 να μεγαλώνει το παραγωγικό της αποτύπωμα, θέτοντας σε λειτουργία νέες μονάδες στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της εντός και εκτός συνόρων. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην απόσταση ανάμεσα στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στην κερδοφορία. Οι αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και το κόστος που συνοδεύει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα αφήνουν το αποτύπωμά τους στα αποτελέσματα. Και κάπως έτσι, η επόμενη ημέρα για τη ΜΕΓΑ δεν κρίνεται μόνο στο πόσο θα μεγαλώσει, αλλά κυρίως στο πόσο αποδοτική θα αποδειχθεί αυτή η ανάπτυξη.

Οι επιχειρήσεις ανοίγουν τα ταμεία για επενδύσεις

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στη διαχείριση της μεγάλης ρευστότητας που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές επιχειρήσεις. Μετά την εντυπωσιακή αύξηση των εταιρικών καταθέσεων κατά 7,6 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, τον Ιούλιο καταγράφηκε υποχώρηση κατά 2,3 δισ. ευρώ, με το συνολικό απόθεμα να περιορίζεται στα 65,1 δισ. ευρώ από 67,4 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον, καθώς μέρος των χρημάτων φαίνεται ότι εγκαταλείπει τους τραπεζικούς λογαριασμούς για να κατευθυνθεί σε επενδύσεις και άλλες επιχειρηματικές ανάγκες. Το κρίσιμο τώρα είναι εάν πρόκειται για συγκυριακή μεταβολή ή για την αρχή μιας πιο μόνιμης τάσης. Διότι άλλο πράγμα η συσσώρευση ρευστότητας και άλλο η μετατροπή της σε παραγωγικές επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία.

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