Παπαστράτος: Νέες προσλήψεις στον Ασπρόπυργο με φόντο τη συνεχή ενίσχυση της παραγωγής και των επενδύσεων

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Σε νέα ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της προχωρά η Παπαστράτος, σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζει να ανεβάζει τον επενδυτικό πήχη για το εργοστάσιο του Ασπροπύργου και να διευρύνει τις παραγωγικές του δυνατότητες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόσληψη 30 νέων τεχνικών (Process Technicians), οι οποίοι θα στελεχώσουν την παραγωγική μονάδα του Ασπροπύργου. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως την 1η Οκτωβρίου 2026.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και συνεχίζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων στην παραγωγή.

Οι νέες θέσεις απευθύνονται τόσο σε εργαζομένους που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας όσο και σε τεχνικούς με προηγούμενη εμπειρία.

Η εταιρεία αναζητά υποψηφίους με τεχνική εκπαίδευση σε αντικείμενα όπως η Μηχανολογία, η Ηλεκτρολογία, οι Αυτοματισμοί και τα Βιομηχανικά Συστήματα, καθώς και σε συναφείς ειδικότητες.

Στην παραγωγή οι 30 νέοι τεχνικοί

Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα τοποθετηθούν στην «καρδιά» της παραγωγικής διαδικασίας, έχοντας μεταξύ άλλων αρμοδιότητες που συνδέονται με την καθημερινή λειτουργία των γραμμών, την αποδοτικότητα της παραγωγής και την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

Οι προσλήψεις συνδέονται ουσιαστικά με τη διαρκή αναβάθμιση του εργοστασίου του Ασπροπύργου, στο οποίο τα προηγούμενα χρόνια έχουν κατευθυνθεί σημαντικά κεφάλαια για νέο εξοπλισμό, αυτοματισμούς και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι του παραγωγικού αποτυπώματος της Παπαστράτος και μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο προσωπικό θα ενταχθεί σε ένα περιβάλλον με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, γεγονός που εξηγεί και την έμφαση που δίνεται στην αναζήτηση εργαζομένων με τεχνικές γνώσεις και δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης.

Τι προσφέρει η εταιρεία

Στο πακέτο αποδοχών και παροχών που συνοδεύει τις συγκεκριμένες θέσεις περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την εταιρεία, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδόματα μετακίνησης και σίτισης, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Παπαστράτος έχει τα τελευταία χρόνια αυξήσει σημαντικά το βάρος που δίνει στην τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγής της, με τον Ασπρόπυργο να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού.

Οι 30 νέες προσλήψεις αποτελούν έτσι μία ακόμη ένδειξη ότι οι επενδύσεις στις γραμμές παραγωγής συνοδεύονται πλέον και από ανάγκη για επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρεση τεχνικών ειδικοτήτων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες εξισώσεις για μεγάλο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας.

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