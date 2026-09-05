Ασφαλιστικό: Οι 7 στρατηγικές κινήσεις για έξοδο στη συνταξιοδότηση με κέρδος έως 338 ευρώ τον μήνα

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Την ώρα που το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζει το έδαφος για τα επικοινωνιακά «αντίδωρα» της ΔΕΘ, η σκληρή πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους γράφεται στα γκισέ του e-ΕΦΚΑ. Στο δασώδες και συχνά παγιδευμένο ασφαλιστικό τοπίο, η απόσταση ανάμεσα σε μια σύνταξη πέριξ των ορίων της φτώχειας και σε ένα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα δεν είναι ζήτημα τύχης, αλλά έγκαιρου και επιθετικού σχεδιασμού, που μπορεί να αποφέρει προσαυξήσεις έως και 338 ευρώ τον μήνα.

Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά τον χρόνο αποχώρησης. Η επιλογή της «πρόωρης» συνταξιοδότησης επιβάλλει ένα μόνιμο και αχρείαστο «κουρεμα» άνω των 115 ευρώ στην εθνική σύνταξη. Αντίθετα, η συμπλήρωση της «χρυσής» 40ετίας ξεκλειδώνει τα ανώτατα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (2,55% ανά έτος στην τετραετία 36-40), εκτοξεύοντας την ανταποδοτική σύνταξη. Για να επιτευχθεί αυτό το ορόσημο, το κλειδί βρίσκεται συχνά στη στρατηγική εξαγορά πλασματικών ετών (σπουδές, στρατός, παιδιά) —μια επένδυση που αποσβένεται ταχύτατα από τη μόνιμη προσαύξηση των αποδοχών.

Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να εγκαταλείψουν την τακτική των χαμηλών εισφορών: η τελευταία στροφή προς υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες λίγο πριν την έξοδο αλλάζει άρδην τον τελικό υπολογισμό. Ταυτόχρονα, όσοι διαθέτουν παράλληλη ασφάλιση (μισθός και μπλοκάκι) δικαιούνται σημαντικές προσαυξήσεις, αρκεί να μην επιτρέψουν στον ΕΦΚΑ να «ξεχάσει» ένσημα, κάνοντας επιμελή καταμέτρηση πριν την υποβολή της αίτησης.

Τέλος, το νέο πλαίσιο για την εργασία των συνταξιούχων —με την αντικατάσταση της οριζόντιας περικοπής 30% από την παρακράτηση 10%— μετατρέπει τη συνέχιση της απασχόλησης σε εργαλείο περαιτέρω προσαύξησης του συνταξιοδοτικού «κουμπαρά».

Η δυνατότητα διεκδίκησης έως και 338 ευρώ επιπλέον αποδεικνύει την παθογένεια του συστήματος: αντί το κράτος να εξασφαλίζει αυτόματα δίκαιες απολαβές μετά από δεκαετίες μόχθου, μετατρέπει τους ασφαλισμένους σε «αναλογιστές» που πρέπει να ελίσσονται ανάμεσα σε διατάξεις για να μην εγκλωβιστούν στα χαμηλά στρώματα του εισοδήματος.

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