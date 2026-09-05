Καμιά πραγματική ελάφρυνση για τους μικρούς επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ

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Όσο πλησιάζει η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τόσο φανερώνεται στα μάτια των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών ότι οι εξαγγελίες που δήθεν θα τους ανακούφιζαν, εξελίσσονται σε «τρύπα στο νερό».

Την επόμενη μέρα, οι συμπληγάδες της φοροληστείας και της ψηφιακής γραφειοκρατίας που ψαλιδίζουν το εισόδημά τους θα είναι εδώ μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, την εκτίναξη των τιμών σε ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες, τις συνέπειες των πολεμικών ανταγωνισμών και της ασύλληπτης κερδοφορίας βιομηχάνων, ενεργειακών ομίλων, χοντρεμπόρων σε βάρος τους κ.ο.κ.

Όσο για τα μέτρα ελάφρυνσης; Tο γιγαντιαίο φορολογικό οπλοστάσιο που δημιούργησαν η κυβέρνηση της ΝΔ και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις παραμένει αλώβητο. Όπως η τεκμαρτή φορολόγηση που επιβάλλεται στις ατομικές επιχειρήσεις και όχι στις ΑΕ, ακόμα και αν οι πρώτες οδεύουν στο λουκέτο, η φορολόγηση από το 1ο ευρώ κλπ. Ακόμα και αυτή η μείωση της προκαταβολής φόρου που υπόσχονται τα κυβερνητικά επιτελεία, μάλλον θα διαχυθεί κι αυτή σε βάθος 4ετίας.

Το κύριο συμπέρασμα όμως για τους επαγγελματίες είναι ότι η επίθεση συνεχίζεται αφού:

1.Τα κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν ότι η όποια μείωση προκύψει, θα αντικατασταθεί μέσω των λεγόμενων ψηφιακών εργαλείων (π.χ. mydata, ψηφιακά πελατολόγια κλπ). Τα ψηφιακά αυτά εργαλεία δεν είναι ούτε αθώα, ούτε απλά τεχνοκρατικά εργαλεία. Έχουν οδηγήσει χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις σε νέα εκτίναξη του διοικητικού κόστους (πληρωμή εξοπλισμού και παρόχων), φορτώνουν στην πλάτη τους υποχρεώσεις που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους (π.χ. ψηφιοποίηση εγγράφων και πιστοποιητικών) και την ίδια ώρα εξελίσσονται σε βιομηχανία προστίμων για όλους εκείνους που δεν έχουν την υποδομή ή τη δυνατότητα να διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια για να ανταποκρίνονται στις προκαθορισμένες έως και παράλογες απαιτήσεις.

2. Η ολοένα και μεγαλύτερη αναφορά στη φορολογική διευκόλυνση μόνο των συνεπών αποτελεί εφαλτήριο νέας επίθεσης, αφού εάν στα κριτήρια συνέπειας προστίθεται και η φοροδοτική ικανότητα, αυτό σημαίνει ότι όποιοι δεν καταφέρνουν λόγω μειωμένου εισοδήματος ή λόγω επιβολής άδικων φόρων και άλλων εξόδων να αποπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις στην ώρα τους, θα θεωρούνται στην ουσία φοροφυγάδες και δε θα δικαιούνται καμιά διευκόλυνση!!!

Η περιβόητη «επιβράβευση των συνεπών» που αναπαράγει η κυβέρνηση, υπονοεί δόλο σε όσους δεν τα καταφέρνουν. Το γεγονός ότι περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες εμφανίζονται ως οφειλέτες στο δημόσιο, δηλαδή ένα σημαντικό μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ανάμεσά τους μισθωτοί, επαγγελματίες, χαμηλοσυνταξιούχοι κλπ, επιβεβαιώνει ότι ισχύει στο ακέραιο η λαϊκή παροιμία «εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι».

Ας μην καμώνεται η κυβέρνηση ότι την ενδιαφέρει η φορολογική δικαιοσύνη. Τραπεζίτες, εφοπλιστές, στρατηγικοί επενδυτές και επενδύσεις στην πολεμική οικονομία φοροαπαλλάσσονται με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο, τη στιγμή που τα λαϊκά στρώματα πνίγονται κυριολεκτικά σε μια καταιγίδα άμεση και έμμεσης φορολογίας που για το 7μηνο του ‘26, έφτασε τα 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όσο για τη βολική αντιπολίτευση των ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα και λοιπών; Και μόνο το γεγονός ότι κάθε τους πρόταση για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ξεκινά με τη μεζούρα της κοστολόγησης, επιβεβαιώνει ότι οι αντιπροτάσεις τους κινούνται ομοίως στον αστερισμό της ανταγωνιστικότητας, των δημοσιονομικών αντοχών της ΕΕ, της περικοπής των κοινωνικών δικαιωμάτων, της χρηματοδότησης με κάθε τρόπο και από κάθε πηγή της πολεμικής εμπλοκής της χώρας και της στροφής στην πολεμική οικονομία, στοιχείο άλλωστε που οι ίδιοι υπερθεματίζουν σε κάθε τους τοποθέτηση.

Μια ματιά στο πρότερο κυβερνητικό έργο των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρα που γονάτισαν φορολογικά τους επαγγελματίες, τσάκισαν τις συντάξεις τους, επέκτειναν την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και έβαλαν στη ζωή των επαγγελματιών το χρηματιστήριο ενέργειας, τα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, επιβεβαιώνει την ανάγκη απόρριψής τους.

Επομένως καμιά αναμονή, καμιά ανοχή! Οι αυτοαπασχολούμενοι κι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι μόνοι τους απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση. Έχουν στο πλευρό τους το ΚΚΕ. Έχουν και οι ίδιοι μεγάλη δύναμη αν μετατρέψουν την πείρα τους σε συλλογική δράση, σε πολιτικό μήνυμα καταδίκης και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιείται τόσο από τη ΝΔ όσο και από τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, την ΕΕ. Ο δρόμος της ανατροπής, της κοινωνικής συμμαχίας, μαζί με τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τους βιοπαλαιστές αγρότες είναι ο μόνος ρεαλιστικός και αναγκαίος δρόμος για να πάρουν και οι ίδιοι ανάσες, για να μπουν στο επίκεντρο της συζήτησης οι πραγματικές τους ανάγκες.

*Ο Θανάσης Τζίμας, είναι μέλος της Γραμματείας της ΚΕ & υπεύθυνος του Τμήματος ΕΒΕ της ΚΕ του ΚΚΕ

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