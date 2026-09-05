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05.09.2026 13:24

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

05.09.2026 13:24
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«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Το βίντεο συγκεντρώνει στιγμιότυπα από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της 90ης ΔΕΘ. Αρχίζει με την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, και συνεχίζεται με την τελετή θεμελίωσης του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Ακολουθούν στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο Electra Palace, καθώς και την επαφή του με στελέχη της ΟΝΝΕΔ.

Το βίντεο «παντρεύει» τις επίσημες εμφανίσεις εμφανίσεις του πρωθυπουργού με πιο χαλαρές στιγμές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνομιλεί με πολίτες και εκπροσώπους φορέων, να αστειεύεται και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

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